Aksaray'da bir kadın, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.

İddiaya göre, M.K. (32), erkek arkadaşı A.K'nin (36) Taşpazar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri A.K'yi gözaltına aldı.