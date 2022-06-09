Aksaray'da 28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Aksaray'da 28 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı Aksaray'da gümrük kaçağı 28 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Aksaray'da gümrük kaçağı 28 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında Aksaray-Adana kara yolunda seyreden iki tırı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 28 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Sürücüler M.A. (30) ve S.Ş. (47) gözaltına alındı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

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