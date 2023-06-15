Aksaray'da 20 yıl sonra kan davası cinayeti zanlıları yakalandı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektifleri, kan davası nedeniyle cinayet işledikleri gerekçesiyle aranan iki kardeşi 20 yıl sonra yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde 2 Ekim 2003 tarihinde yaşanan olayda, Veyis C. (58) ve Mahmut C. (45), kardeşlerinin ölümünden sorumlu tuttukları Naciye Koç (51) ve Muharrem Coşar'ı (29) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan iki kardeş, aradan geçen 20 yılda yakalanamadı.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na JASAT dedektifleri, firari kardeşlerin Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Ereğli'deki bir inşaata operasyon düzenleyen JAZAT dedektifleri, 20 yıldır aranan iki kardeşi inşaatta çalışırken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kardeş, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

Sorguların ardından bugün Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, daha sonra Aksaray Adliyesi'ne getirildi. Olayın kan davası olarak görülmesi nedeniyle Aksaray Adliyesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.