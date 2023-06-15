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Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlıları tutuklandı

Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlıları tutuklandı

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Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla aranan Veyis C. ve kardeşi Mahmut C. yakalandı ve tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla zanlılar Ereğli ilçesinde saklandıkları bir ikamette yakalandı.

Aksaray'da 20 yıl önce 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan zanlıların yakalanması ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 20 yıl önce merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde M.C. ile N.K'yi silahla öldürüp kaçanların Veyis C. ve kardeşi Mahmut C. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ikametin çatısında saklanan Veyis C. ve Mahmut C'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Jandarma Aksaray JASAT Güncel Haberler

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