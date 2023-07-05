Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvardan seyreden Ersin E. idaresindeki 68 ACC 016 plakalı Honda marka otomobil Şehit Ali Er Caddesi'nden bulvara çıkan Volkan Can Ü. yönetimindeki 68 EC 026 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve Leyla E. (35), Yaşar Can E. (15), Arda Mira E. ve Eylül İkra Ü. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, Eylül İkra Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.