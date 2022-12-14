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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Necati Arık (20) yönetimindeki 68 ER 300 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Davut Yıldız'ın (37) kullandığı 68 ER 076 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de hurdaya dönerken, sürücülerden Necati Arık, yanındaki Hülya Bozlak (17), Yusuf Can Kartal (18) ile diğer sürücü Davut Yıldız ile yanındaki Hamza Yıldız (66) ve Meliha Tuna Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Aksaray Güncel Haberler

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