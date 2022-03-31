AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi. Sürücü A.İ. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.