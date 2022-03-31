Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi

Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir kamyonu durdurdu.

Kamyondaki aramada, 2 milyon 800 bin kaçak makaron ele geçirildi. Sürücü A.İ. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title