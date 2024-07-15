Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Aksaray Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.