Aksaray'da 15 Çalıntı Araç Ele Geçirildi, 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aksaray'da çalınan 15 araç ile 20 şüpheli operasyonla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda, 15 adet çalıntı araç ele geçirilirken, olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde çalıntı olan 15 aracın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda araçları çaldıkları belirlenen 20 şüphelinin kimliği tespit edildi. 1 ay süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı kaydı bulunan 2'si yabancı plakalı toplam 15 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen araçların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.