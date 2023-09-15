'Aksaray Bilim Festivali' helikopter gösterisiyle başladı

Aksaray Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen Aksaray Bilim Festivali, Jandarma Çelik Kanatlar helikopter gösterisiyle başladı. Yerli savunma sistemleri 'Hisar' ve 'Sungur'unda aralarında bulunduğu teknolojik otonom araçlar, simülatörler, savunma sanayi envanterlerinde olan yerli ve milli ürünlerin stantları katılımcılar tarafından ilgi gördü. Festivale katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yakın zamanda yapmış olduğumuz TEKNOFEST ile savunma sanayimizle neleri yapabildiğimizi gördük. İnsansız hava araçlarımızla, elektrikli aracımızla, TÜBİTAK tarafından uzaya gönderilen İmece uydumuzla ve bunun gibi birçok örnekle bu alandaki başarımızı göstermiş olduk" dedi.

Festivale katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilim festivalleri özellikle 2018 yılından itibaren TEKNOFEST ile birlikte ülkemizin her bir yanına yayılıyor. Bu festivaller, 'Gençlerimiz sizin geleceğiniz' dediğimiz zaman ; onlara ne vaat ettiğimizi, onların da geleceğe ne vaat ettiklerini gördüğümüz bir ortamdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümündeyiz. TÜBİTAK'ın da bu yıl 60'ncı yıl dönümündeyiz. Geleceğe baktığımızda gıdaya ve suya ulaşımda zorluklar, sel ve yangın gibi afetlere baktığımızda ise birtakım zorluklarla karşı karşıya olma durumumuz var. Ülkemizde bundan en çok etkilenecek coğrafyalardan bir tanesi. Diğer taraftan kalkınma noktasına baktığımızda ister sanayi olsun ister sağlık, tarım veya turizm olsun bunların tümünde bilim ve teknoloji ihtiyaçtır" dedi.

PROF. DR. MANDAL: TEKNOFEST İLE SAVUNMA SANAYİMİZLE NELERİ YAPABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK

Sözlerine devam eden Hasan Mandal, "Yakın zamanda yapmış olduğumuz TEKNOFEST ile savunma sanayimizle neleri yapabildiğimizi gördük. İnsansız hava araçlarımızla, elektrikli aracımızla, TÜBİTAK tarafından uzaya gönderilen İmece uydumuzla ve bunun gibi birçok örnekle bu alandaki başarımızı göstermiş olduk. Daha iyisini yapabilmek için de bu festivallere ihtiyaç var. TÜBİTAK gibi gençlere en çok dokunan kurumlardan biri olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın heyecanını görüyoruz. Bilim festivalini bu yüzden çok değerli buluyorum. TEKNOFEST'in yanında şehirlerimizde bu tarz etkinliklerin yapılması çok kıymetli. Türkiye'de 81 ilimiz var ve hepsi bunu hak ediyor. Yakın gelecekte bu konuda ısrarlı ve kararlı olarak tüm illerde olması için çabalayacağız. Bugüne kadar TEKNOFEST'in yapıldığı iller veya diğer bilim festivallerinin yapıldığı illere göre Aksaray nüfus olarak daha küçük. Buna rağmen Aksaray isterse başarılabileceğini gösteren illerimizden bir tanesi oldu" diye konuştu.

DİNÇER: FESTİVALİMİZİ GEÇEN YILA GÖRE DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIDIK

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde ülkemizde her yıl düzenlenen TEKNOFEST şenliklerinin Aksaray ölçeğinde bu yıl 2'nci Aksaray Bilim Festivali şenliğimizi düzenliyoruz. Festivalimizi geçen yıla göre daha üst seviyelere taşıdık. İnşallah 3 gün boyunca savunma sanayimizde yer alan yerli ve milli teknolojilerimizi üreten firmalarımızın sergilendiği, birçok bilimsel deneyin, çalışmanın gösterileceği 100'ün üzerinde çadırda dene- yap atölyelerimizin kurulduğu birçok aktivite ve etkinliğin olacağı dolu dolu bir bilim festivalini organize ettik. Aksaray'ımız da gençlerimize bilimi sevdirmek, teknolojiye uyum sağlamaları ve gelecek zaman diliminde kıvılcımı ateşlemek anlamında bu organizasyonları yapıyoruz. Aksaraylı gençlerimiz de çok hevesli ve istekli. Bu noktada bizlerin yapmış oldukları organizasyonlara her zaman katılım sağlayıp destek veriyorlar. Yapmış olduğumuz bu festival Aksaray ölçeğinde fakat çevre illerimizi de ağırlayacağımız nitelikte bir festivaldir " dedi. FOTOĞARFLI

Aksaray Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Aksaray Bilim Festivali' 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.