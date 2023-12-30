Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 33-29 mağlup etti. Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Aksaray Belediyespor, karşılaşmayı 33-29 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Aksaray Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 33-29 mağlup etti.
Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Aksaray Belediyespor, karşılaşmayı 33-29 kazandı.