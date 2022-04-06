Aksaray Belediyesi vatandaşlara ramazanda her gün 4 binden fazla pide dağıtacak

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince, ramazan ayında vatandaşlara her gün 4 bin pide dağıtılacak, 2 bin aileye sıcak yemek yardımında bulunulacak.

Belediye ekipleri, araçlarıyla gittikleri mahallelerde kapı, kapı gezerek vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor. Daha önceden belirlenen ailelere ise sıcak yemek yardımında bulunuluyor.

Şifahane Mahallesi'ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, ramazan ayında kentte ulaşamadıkları hiç kimsenin kalmayacağını söyledi.

Vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma kültürünü vatandaşlarımıza ulaştırmak için çaba gösteriyoruz. Bu ayın manevi ikliminden yararlanmak için de bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm hemşerilerimize pide dağıtmayı hedefledik. Günde 4 binden fazla pideyi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Arkadaşlarımız bu dağıtımları gün boyu yerine getiriyor. Sıcak yemek ve yardım kolisi dağıtımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Bu minvalde hareket ediyoruz."

Ramazan boyunca sosyal yardım faaliyetlerini de artırarak devam ettirdiklerini aktaran Dinçer, "Tüm arkadaşlarıma bu fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim inşallah bayrama bizleri sağlıklı ve sıhhatli ulaştırır." diye konuştu.

Mahalle sakinleri, Dinçer'e teşekkür etti.