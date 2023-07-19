Aksaray Belediyesi Uluırmak Kanalını Temizliyor

Aksaray Belediyesi, Uluırmak kanalında temizlik çalışması başlattı. Kanal içine atılan çöpler temizlenirken su birikintilerinin neden olduğu sazlıklar da ortadan kaldırılıyor. Ayrıca dezenfekte çalışması da yapılarak insan sağlığına tehdit edebilecek zararlılara karşı önlem alınıyor.

Aksaray'ın bir ucundan diğer ucuna kadar geçen ve adeta çöplüğe dönüşen Uluırmak kanalı Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor.

Aksaray Belediyesi, görüntü kirliğini önlemek için Uluırmak kanalında temizlik çalışması başlattı. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin simgesi haline gelen Uluırmak hattı boyunca detaylı bir çalışma başlattı. Uluırmak kanalında su seviyesinin düştüğü bölgelerde süren çalışmada kanal içine atılan çöpler temizlenirken su birikintilerinin neden olduğu sazlıklar kepçelerle ortadan kaldırılıyor. Yıl içerisinde belirli periyotlarla temizlenen Uluırmak'ta insan sağlığına tehdit edebilecek vektör gibi zararlılara karşı dezenfekte çalışması da başladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentin simgesi haline gelen Uluırmak kanalında belirli periyotlarla temizlik çalışmasının süreceğini işaret etti. Belediye Başkanı Dinçer, ayrıca vatandaşların Uluırmak kanalını kirletenleri uyarmasını istedi. - AKSARAY