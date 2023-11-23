Aksaray Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

Aksaray Belediyesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki yol genişletme ve refüj yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Evren Dinçer, ulaşım konforunu arttırmak için yapılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Ulaşım konforunu daha da arttırmaya ve ilerde ihtiyaç duyulabilecek ulaşım altyapısını öngörülü bir şekilde bugünden hayata geçirmeye gayret gösteren Aksaray Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri 150 personel ve 20 iş makinası ile gece gündüz Alpaslan Türkeş Bulvarındaki yol genişletme ve refüj yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, yol genişletme ve refüj düzenlemeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Dinçer şehirde ulaşım konforunu en üst noktaya taşımak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ulaşımı rahatlatmak için sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında, gün içerisine yüzlerce aracın geçiş yaptığı Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Şu an sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız şehrimizin trafik yoğunluğu açısından önemli güzergahlarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarında çalışmalarını güvenlik tedbirleri kapsamında, araç trafik yoğunluğunun minimuma indiği gece saatlerinde de sürdürerek kısa süre içerisinde hizmete açacaklar" ifadelerini kullandı.

Aksaray'ın önemli bulvarlarından olan Alparslan Türkeş Bulvarı güzergahı şehrin trafik yükünü artıran önemli tesis ve sanayi bölgeleri güzergahında yer alıyor. Hafta içi OSB, hafta sonu spor organizasyonları nedeniyle daha da artan trafik yoğunluğunu azaltmak ve şehrin iler ki yılları da düşünülerek yürütülen genişletme çalışmaları ve refüj düzenlemeleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - AKSARAY