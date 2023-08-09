Aksaray Belediyesi Tarım Arazilerinde Ekilen Nohutlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

Aksaray Belediyesi tarafından yılladır boş duran tarım arazilerine ekilen nohutların hasadı Temmuz ayında yapılmıştı. Hasat edilen nohutlar, paketleme işleminden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal belediyecilik projeleriyle birçok il belediyesi tarafından örnek gösterilmeye devam ediyor. Başkan Dinçer'in projelerinin bir benzerlerini birçok belediye uygulamaya başladı. Başkan Dinçer, tarım kenti Aksaray'da üreticiye alternatif tarım ürünleriyle rol model olurken belediye ait arazileri değerlendirip tarım ürünleri yetiştirerek ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanmıştı. Aksaray Belediyesi geçtiğimiz yıl atıl vaziyette kalan araziyi değerlendirerek arpa ekti. Ekilen arpalar önce buğdaya daha sonra una dönüşerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Daha fazla ihtiyaç sahibinin faydalanması için aynı araziye nohut ekilmesi talimatı veren Başkan Dinçer, "Belediye ait arazilere nohutlar ekildi. Nohutlar geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde hasat edildi. İşleme tabi tutulan nohutlar paketleme işleminden sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Nohut hasadından iyi bir verim elde ettik. Nohutların 12 bin 500 aileye ulaşacak" dedi.

Aksaray Belediyesi olarak şehirde üreten ve paylaşan belediyecilik hizmeti verildiğini aktaran Başkan Dinçer, "Toprağın ve tarımın öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde belediyemize ait arazilerimizi değerlendirdik. Ektiğimiz nohutları Temmuz ayı içerisinde hasat ettik. Çok şükür bereketli bir hasat dönemi yaşadık. Elde ettiğimiz nohutları eleme tesissinden sonra paketleme işlemine tabi tutarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladık. Üreten belediyecilik anlayışı ile bu yolda topraklarımızı daha verimli kullanarak toplumda dezavantajlı kesimlerin ihtiyacını karşılamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY