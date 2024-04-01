Evren Dinçer 42 bin 518, MHP adayı İrfan Çıtak 33 bin 84 oy aldı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Evren Dinçer 42 bin 518, MHP adayı İrfan Çıtak 33 bin 84 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,80 )
Kaynak: AA / Güncel
Kesin olmayan sonuçlara göre, Evren Dinçer 42 bin 518, MHP adayı İrfan Çıtak 33 bin 84 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,80 )
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