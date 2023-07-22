Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hayalleri gerçekleştiriyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, görev süresi boyunca yapılamaz denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, şehrin tarihi dokusunu göz önünde bulundurarak yeni projelerle Aksaraylıların hayalini gerçekleştiriyor. Başkan Dinçer, kentsel dönüşüm, belediye hizmet binası projesi, yeşil alanlar ve tarım gibi konularda çalışmalar yürütüyor. Aksaray Belediyesi, çevreci belediyecilik örneği sergileyerek atıkların düzenli bertaraf edilmesi ve tarım arazilerinin değerlendirilmesi gibi konularda da rol model oluyor. Başkan Dinçer, Aksaray için vizyon projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, görev süresi boyunca yapılamaz denilen birçok projeyi yaptıklarını belirterek, " Aksaray'ın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin tarihi dokusunu göz önünde bulundurarak yeni projelerle Aksaraylıların hayalini gerçekleştiriyor. Başkan Dinçer, proje üretirken şehrin ihtiyaçlarını ve vatandaşın beklentilerini göz önünde bulundurduklarını belirtti. Aksaray'da ilk kez kentsel dönüşüm uygulaması başlatan Başkan Dinçer, şehrin kalbi konumunda olan Hamidiye Mahallesi'ni adeta bypass yaparak şehir merkezini yenilemek için düğmeye bastı. Bir diğer yandan şehir insanının daha konforlu hizmet alabilmesi için belediye hizmet binası projesini başlattı. Aksaray'da yeşil alan varlığına ciddi anlamda ağırlık vererek her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturan Dinçer, hayata geçirdiği millet bahçeleri ile şehre nefes aldırmaya başladı. Akıllı bisiklet uygulaması ve atıkların düzenli bertaraf edilmesi ile çevreci belediyecilik örneği sergileyen Aksaray Belediyesi, boş kalan tarım arazilerini değerlendirerek tarımda da rol model oldu. Aksaray halkının memnuniyeti için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Dinçer, "Güzel şehrimiz Aksaray için gece gündüz demeden çalışıyor, yeni projelerle şehrimize değer katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asbestli borular tarih oluyor

Aksaray Belediyesinin altyapı ve üstyapı dahil şehrin birçok noktasında aktif olarak çalışma sergilediğini kaydeden Başkan Dinçer, şehri genelinde altyapı seferberliğinin bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Özellikle şehrin içme suyu şebeke hattında insan sağlığını tehdit eden asbest boruların bu yıl da yenilediğini hatırlatan Başkan Dinçer, "Şehir halkımızın sağlıklı içme suyuna kavuşması için şebeke nakil hatlarında yer alan asbest boruları devre dışı bırakmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde içme suyunda yaşanan kayıp kaçakların önüne geçerek sistemdeki verimliliği artırdık. Ayrıca suyu nakil hatları yaşanabilecek arızaları da önlemiş olduk. Şehrimizin altyapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Plan ve programımız dahilinde devam eden kanalizasyon çalışmalarımızla şehrimizin altyapısını adeta yeniden dizayn ediyoruz" dedi.

Şehirde hayal edilen birçok projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, Aksaray için vizyon projeler üretmeye devam edeceklerini bildirdi. - AKSARAY