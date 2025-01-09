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Aksaray Başsavcısı Osman Köse, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları İnceledi

Aksaray Başsavcısı Osman Köse, 2024 Yılına Damga Vuran Fotoğrafları İnceledi
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. 'Özgür Suriye' ve 'Doğal Yaşam ve Çevre' gibi kategorilerdeki eserleri değerlendirdi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köse, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını tercih eden Köse, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğraflarına oy veren Köse, "Spor"da tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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