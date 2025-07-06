Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Askerin Ailesine Acı Haber Ulaştı

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Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

PENÇE-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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