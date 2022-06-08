Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi - Haberler

Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde kente gelen büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerinden oluşan 57 davetli, Ihlara Vadisi'ni gezdi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında Aksaray'a gelen Arnavutluk, Moldova, Letonya, Ürdün, Malta, İran, Bulgaristan, Moğalistan, Uganda, Somali, Tanzanya, Tacikistan ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar, aileleriyle tarihi ve doğal yerleri görme imkanı buldu.

Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere, Aksaray için tarihi günlerden birisinin yaşandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere bu ziyaretlerde emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, "Misafirlerimiz bugün Ihlara Vadisi'nden başlayarak Selime Katedrali, Güzelyurt, yeraltı şehirleri, fabrikalar ve en son Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret edecek. Biz Türkiye'deki büyükelçilerin Aksaray'ın güzelliklerini görmesini istedik." diye konuştu.

"Türkiye doğa harikası ve cennet gibi bir yer"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ise Ihlara Vadisi'nde bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ihlara Vadisi'nin doğasına hayran kaldığını vurgulayan Tcholakov, şunları kaydetti:

"Aksaray'ın misafirperverliğinden çok mutlu olduk. Biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Sadece turizm anlamında değil, diğer konularda da bağlantı kurup Aksaray'ın tanıtımına katkı sağlayacağız. Ihlara Vadisi'nde kendimizi bam başka bir dünyada bulduk. Doğasıyla, tarihiyle ve coğrafyasıyla çok farklı bir yer. Türkiye doğa harikası ve cennet gibi bir yer. Burayı gördüğüm için çok mutluyum."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da Ihlara Vadisi'nin inanılmaz bir yer olduğunu söyledi.

İlk defa Ihlara Vadisi'ni gezdiğine değinen Farazmand, "Bizlere bu güzel geziyi düzenledikleri için Aksaray Valiliğine teşekkür ediyorum. Burada değişik medeniyetleri aynı anda yaşıyor gibiyim. Bu bölge tarihin çeşitli dönemlerine ait izler barındırıyor." dedi.

Aksaray Turizm İşletmeciler Dernek Başkanı Fahri Solak ise gezi programına katılanlar aracılığıyla Aksaray'ın güzelliklerini ve tarihi mekanlarını tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.