Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 13 Bin Lira Ceza

Bahçelievler'de motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira para cezası kesildi, sürücü belgesi iptal edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta bir sürücünün trafik akışının yoğun olduğu caddede motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü E.Z. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "akrobatik hareket yapmak","saygısızca araç kullanmak" ve "kasksız motosiklet kullanmak" maddelerinden toplam 13 bin 420 lira idari para cezası uygulandı. E.Z'nin sürücü belgesi de iptal edildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.