Akran zorbalığını işleyen 'Bağlantı Hatası' filmi 31 Ekim'de vizyonda olacak

"Bağlantı Hatası" filminin gala gösterimi, oyuncuların ve film ekibinin katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti.

Gökçen Usta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun ve Çağdaş Onur Öztürk paylaştı. Film Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımı olarak hayata geçti.

Yapımcı Ömer Faruk Sorak ile başrol oyuncuları filme ilişkin duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Zorbalık okulda değil, ailede başlar" sloganıyla hazırlanan filmin yapımcısı Ömer Faruk Sorak, "Keşke sosyal sorumluluğu da içeren, bu konuda çok daha sert bir farkındalık yaratan bir iş yapsaydık. Birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sonuçta bizim sanatımız sinema ve biz bunu sinema eliyle anlatmayı kendimize görev edindik." ifadelerini kullandı.

Sorak, çocukların gelecek kaygılarını filmde işlediğini ancak durumun daha kötüye gittiğini belirterek, "Burada vahim olan şey, çocukların geleceklerinin bile farkında olamayacak kadar başka bir kayboluş içerisinde olmasıydı. Hem anne-babaların hem de tüm kanun koyucuların dikkat etmesi, altını kalın çizgiler ile çizmesi ve yasalarla da bu akran zorbalığının önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

"Gençlerin derdi benim de derdim. Ben bir babayım." diyen Sorak, gelir seviyesi düşük ailelerin kaliteli eğitime ulaşmasının önünde engeller olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı. Sorak, "Filmde özel okullarda da durumun çok farklı olmadığını, gençlerin kazanılması yönünde daha derin ve etkili çözümler bulunmadığı sürece özel okullara çok büyük paralar vererek onları göndermenin bir anlam ifade etmediğini gösterebilmek için özellikle özel okulda geçen bir hikaye seçtik." şeklinde konuştu.

Yapımcı Sorak, "#BağlantıKur" etiketiyle 31 Ekim-1 Aralık'ta sosyal medyada yapılacak paylaşımlardan birinin 1 milyon liralık ödülün sahibi olacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Sinema pandemiden sonra ciddi bir kan kaybına uğradı. Bizim istediğimiz filmin ciddi bir kitleye ulaşmasıydı. Böylesi bir ödül genç arkadaşlar tarafından kazanıldığında eğitimlerine ciddi bir destek olması düşüncesi vardı. Bundan sonra yapacağımız filmlerde de benzer destekleri yapmayı hedefliyoruz."

-"Dişlerini gösteren halimle helalleşmek için bu rolü kabul ettim."

Başrol oyuncularından Utku Coşkun, çekimler sırasında akran zorbalığına ilişkin farkındalık yaşadığının altını çizerek, "Lisede kilolu bir çocuktum. Çok zorbalığa maruz kalmadım ama potansiyel hedeftim. O yüzden de kendimi savunmak için aslında istemeden olsa, tabii yıllar geçtikçe bunu fark ettim, zorbalayan birine dönüşmüşüm. O yüzden biraz da o kendi küçük yaralı, kilolu, dişlerini gösteren halimle helalleşmek için de bu rolü kabul ettim diyebiliriz." diye konuştu.

Zorbalığa maruz kalan insanların her zaman bunu doğrudan ifade edemeyebileceğinin altını çizen Coşkun, şunları aktardı:

"Hepimiz, her yaşta kendimizi ifade ederken zorlanabiliyoruz. O yüzden böyle filmlerle sanat eserleriyle insanlar hem birbirilerini daha kolay anlayabiliyor hem de problemleri daha net görebiliyor. Akran zorbalığını, jenerasyonların birbirleriyle anlaşmasındaki problemleri görebilmek için elimizde çok güzel bir film var, Bağlantı Hatası. 31 Ekim'de herkesi bekliyoruz."

"Z kuşağıysanız annenizi, babanızı, teyzenizi alın getirin"

Başrol oyuncularından Asena Keskinci de kendi yaşadığı akran zorbalığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaşıtlarınızdan biraz farklı bir çocuksanız zorbalanıyorsunuz. Mesela ben kızıl saçlı olduğum ya da oyunculuk yaptığım için zorbalanıyordum. Fakat, lisedeki, yetişkin sayılabilecek bir çocuğun zorbalığıyla ilk okul çağında bir çocuğun zorbalığı bir değil. Ben lisede de zorbalık yaşadım. Hatta bayağı şiddet gördüm. Davaların açıldığı olaylar yaşandı. Dolayısıyla çok yakından tanıdığım acılar bunlar."

Genç kuşağın ailesini alarak filme gelmesini isteyen Keskinci, "Z kuşağıysanız annenizi, babanızı, teyzenizi alın getirin. Çünkü siz anlattığınızda belli ki anlamıyorlar. Dolayısıyla filmin de dediği gibi o bağlantı hatasını giderecek bir film yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Gittikçe onların şekillendirdiği biri oluyorsun"

Oyuncu Murat Serezli, filmin akran zorbalığına çok yönlü şekilde dikkati çektiğini vurguladı.

Gençlerin beğeni bağımlılığına maruz kaldığının altını çizen Serezli, gençlerin hissettiklerini onaylatma ihtiyacının sadece yakın çevreleri ile sınırlı kalmadığına, bir rakamın peşinde olduklarına değindi. Serezli, "Bunu paylaştım bin kişi beğendi, daha çok öyle olmalıyım, diye düşünüyorlar. Sen neredesin? Sen artık kendin olamıyorsun. Gittikçe onların şekillendirdiği bir sen oluyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Serezli, sosyal medyadaki beğenilerin sayılardan ibaret olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Tanımadığın, hiçbirini umursamadığın 10 bin kişinin beğenmesiyle, takdire şayan, kamuoyuna mal olmuş önemli bir kişinin, mesela bir profesörün seni bir noktada beğenmesi arasında terazinin kefelerinden hangisi baskındır? Bir mi, 10 bin mi? İşte nicelik yok oldu bile. O yüzden bundan bir haz edinmeyi bırakmaları, erdemlilik yolunda çok önemli bir adım olur."

Filmde canlandırdığı "Müdür" karakterine işaret eden sanatçı, "Tesis etmek zorunda olduğu disiplin, memnun etmek zorunda olduğu veliler ve onlar arasında kurmaya çalıştığı sulh ekseninde, bu üç topu aynı anda düşürmeden çevirmeye çalışan bir jonglör gibi." dedi.

"Keşke yardım isteseydim."

Filmin oyuncularından Derinsu Sorak ise ağır bir şekilde akran zorbalığına maruz kaldığını dile getirerek, "Ben çocukluğumda zorbalığı yaşadım da gördüm de. Gerçekten çok değer verdiğim, sevdiğim insanların gözümün önünde fiziksel anlamda yaralandığını, zarar gördüğünü, bu konunun ne kadar normalleştiğini de gördüm. O yüzden senaryoyu okuduğumda her şey puzzle parçası gibi yerine oturdu." görüşünü paylaştı.

Filmdeki rolünün kendisine çok zıt olduğuna işaret eden Derinsu Sorak, "Zorbalık yapan taraftayım filmde. Orada da aslında zorbalık yapan birinin de çocuk olduğunu, onun da başka şeylerin etkisi altında kalabildiğini görme, anlama şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Derinsu Sorak, akran zorbalığına maruz kalanların daima yardım isteyebileceklerini ve #BağlantıKur sosyal medya hareketine katılmaları gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle gerçekten yalnız değiller. Yardım isteyene her zaman yardım geleceğine inanıyorum. Ben sesimi çıkarmamıştım, çok pişmanım. Keşke yardım isteseydim." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz ve Kubilay Tunçer de yer alıyor.