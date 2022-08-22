Akrabaların silahlı kavgasında kardeşlerden biri öldü

BURSA'da, iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Yakup Yurdakul (37), yaşamını yitirdi.

Olay, cuma günü saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.A. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak N.Y., N.Y., E.Y. ve Y.Y. yakalanıp gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.