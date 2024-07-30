Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR'da akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgada Sıdıka Kaya (67) hayatını kaybetti, 2'si yoldan geçen 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba 2 ailenin üyeleri, tartışmaya başladı. Tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 7 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sıdıka Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, 2'si ağır 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.