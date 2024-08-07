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Akrabalar Arasında Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü

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Aksaray'da akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu (40), geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Kavgaya karışan 7 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Eskil ilçesindeki Meryemağıl Yaylası'nda meydana geldi. Yakup K. (40) aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin (47) evine gitti. Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K. (42), Yusuf K. (50), Salih Özgür K. (22), Mustafa T. (24), Ramazan K. (26) ve İbrahim Koyuncu da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Aksaray Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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