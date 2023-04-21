Akraba aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, tarla anlaşmazlığı bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında meydana geldi. Sefa Keçeli (35), hayvanlarını tarlasından geçirdikleri iddiasıyla akrabaları Mustafa Keçeli (60) ve Samet Keçeli (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa Keçeli üzerinde bulunan tabanca ile Samet Keçeli'ye ateş açtı. Bu sırada yaşanan arbedede silahı alan Samet Keçeli de aynı silahla Sefa Keçeli ve Serkan Ertuğrul Keçeli'yi (23) yaraladı.

Hayatını kaybeden Sefa Keçeli'nin infaz koruma memuru olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.