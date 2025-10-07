AKPM ve AP üyelerinden İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin salıverilmesi çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, yasa dışı alıkonulan aktivistlerin derhal salıverilmesi çağrısında bulundu.

Hollanda Milletvekili ve AKPM Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Saskia Kluit, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenter tarafından Küresel Sumud Filosu hakkında imzalanan ortak bildiriyi paylaştı.

Bildiride, "Küresel Sumud Filosu silah taşımıyordu, umut taşıyordu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, "Gazze'deki savaş suçlarına son verilmesi ve filo gönüllülerinin güvenliğinin ve serbest bırakılmasını sağlanması için farklı ülkelerden ve partilerden bir araya gelen parlamenterler" İsrail'in yasa dışı alıkoymayı sürdürdüğü filo aktivistlerinin salıverilmesini istedi.

İsrail'in filoya saldırısının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelenerek kınandığı bildiride, hükümetler alıkoyduğu aktivistleri salıvermesi için İsrail'e baskı yapmaya çağrıldı.

Bildiride, "Hükümetleri, geri kalan tutukluların kötü muameleden korunarak, tıbbi bakım, hukuki danışmanlık ve konsolosluk erişimi gibi hakları garanti altına alınmış biçimde, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmaları yönünde harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yardım ve yiyecek ulaştırmak için yola çıkan silahsız insani bir yardım konvoyu olan Küresel Sumud Filosu'nu engellediği kaydedilen bildiride, "Gazze'de iki milyondan fazla sivil, etnik temizlik ve soykırımı işaret eden fiillerin gölgesinde açlık ve yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır." denildi.

Bildiride, filodaki 450'den fazla aktivistin alıkonduğu, sınır dışı edilme işlemlerinin devam ettiği ve bir grup aktivistin ise hala yüksek güvenlikli hapishanelerde durumlarına dair hiçbir açıklama yapılmadan tutulduğu hatırlatıldı.

Serbest bırakılan aktivistlerin, İsrail'in onlara yeterli yiyecek sağlamadığı, onları hukuki danışmanlık ve konsolosluk erişimi gibi haklardan mahrum bıraktığı yönünde ifadelerinin olduğu belirtilen bildiride, doğrulanması halinde bunların uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Bildiride, AKPM'nin konvoya yönelik saldırıları kınadığı, konvoyun sivil ve şiddet içermeyen niteliğini kabul ettiği ve Uluslararası Af Örgütü (filodaki) dahil çok sayıda kuruluşun da acil ve koşulsuz şekilde filodakilerin serbest bırakılmasını istediği hatırlatıldı.

İsrail'in uluslararası hukuku ve insancıl hukuku ihlalleri karşısında hesap verebilirliği sağlama adına uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesi istenen bildiride, gelecek yardım konvoylarının korunması çağrısı yapıldı.

Bildiride, "Küresel Sumud Filosu, birçok hükümetin başarısız olduğu yerde harekete geçen sıradan vatandaşların ahlaki cesaretini simgeliyordu. Bu kişileri tutuklamak, aşağılamak veya yargılamak şefkati suç saymaktır." ifadelerine yer verildi.

"Gönüllülerin İsrail'de tutuldukları süre boyunca her türlü kötü muameleye maruz kaldığını anlıyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, AA muhabirine, bildirinin Avrupa'nın farklı ülkelerinden birçok milletvekili tarafından imzalandığını dile getirdi.

Çelik Kanat, "Burada sadece İsrail'in gözaltına aldığı filo gönüllülerinin serbest bırakılması üzerine değil, aslında burada metne baktığımız zaman önemli birtakım referanslar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Gazze'de işlenen savaş suçlarının sona erdirilmesi. Bugün maalesef birçok Avrupa hükümeti hala Gazze'de bırakın soykırımı, savaş suçlarının işlendiğini dahi dile getirmiyor. Bu metin net bir şekilde Gazze'de 2 milyondan fazla sivilin etnik temizlik ve soykırımı işaret eden fiillere maruz kaldığını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bir kısmının bırakıldığını hatırlatan Çelik Kanat, "Gönüllülerin İsrail'de tutuldukları süre boyunca her türlü kötü muameleye maruz kaldığını anlıyoruz." dedi.

Çelik Kanat, bildiride, bu muamelelere dair de bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatılması çağrısına yer verildiğini kaydederek, "(Bildiri) Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri karşısında İsrail makamlarının hesap verilebilirliğinin sağlanması üzerine bir çağrı yapıyor." şeklinde konuştu.

Bildiriye imza atan AKPM ve AP üyelerinin isimleri şöyle:

Sena Nur Çelik Kanat (Milletvekili, Türkiye)

Saskia Kluit (Milletvekili, Hollanda)

George Loucaides (Milletvekili, GKRY)

Cat Eccles (Milletvekili, Birleşik Krallık)

Bisera Kostadinovska Stojchevska (Milletvekili, Kuzey Makedonya)

Sacha Faxe (Milletvekili, Danimarka)

Christophe LaCroix (Milletvekili, Belçika)

Maria Luz Martinez (Milletvekili, İspanya)

Ettore Lıcheri (Milletvekili, İtalya)

Laura Castel (Milletvekili, İspanya)

Natasa Sukıc (Milletvekili, Slovenya)

Denis Begic (Milletvekili, İsveç)

Tineke Strik (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Benedetta Scuderi (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Ana Miranda (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Leoluca Orlando (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Cristiana Guarda (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Saskia Bricmont (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Maria Ohisalo (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Irene Montero (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Isabel Serra (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Daniel Attard (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Thijs Reuten (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Catarina Martins (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Rima Hassan (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

MarcoTarquino (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Cecilia Strada (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Mimmo Lucano (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Allesandra Moretti (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Brando Benifei (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Vlad Voiculescu (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Caterina Vieira (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Lucia Annunziata (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Hana Jalloul (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Marc Botenga (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Irena Jovena (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Matjaz Nemec (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Cesar Luena (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Barry Andrews (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Abir Al-Sahlani (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Lynn Boylan (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Evin Incir (Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Gökçe Gökçen (Milletvekili, Türkiye)

Zeynep Yıldız (Milletvekili, Türkiye)

Gala Veldhoen (Milletvekili, Hollanda)

Fethi Açıkel (Milletvekili, Türkiye)

Namik Tan (Milletvekili, Türkiye)

Utku Çakırözer (Milletvekili, Türkiye)

Aysu Bankoğlu (Milletvekili, Türkiye)

Cemalettin Kani Torun (Milletvekili, Türkiye)

Yunus Emre (Milletvekili, Türkiye)

Meryem Göka (Milletvekili, Türkiye)

Faik Öztrak (Milletvekili, Türkiye)

Abdurrahman Babacan (Milletvekili, Türkiye)

Jale Nur Süllü (Milletvekili, Türkiye)

Seda Gören Bölük (Milletvekili, Türkiye)

Murat Cahit Cıngı (Milletvekili, Türkiye)

Mustafa Canbey (Milletvekili, Türkiye)

Pelin Yılık (Milletvekili, Türkiye)

Sevan Sıvacıoğlu (Milletvekili, Türkiye)

Tuğba Işık Ercan (Milletvekili, Türkiye)

Derya Ayaydın (Milletvekili, Türkiye)

Ceylan Akça Cupolo (Milletvekili, Türkiye)

Büşra Paker (Milletvekili, Türkiye)

Cevahir Uzkurt (Milletvekili, Türkiye)

Fatma Öncü (Milletvekili, Türkiye)

Alice Bernard (Milletvekili, Belçika)

Sevilay Çelenk Özen (Milletvekili, Türkiye)

Ayşegül Doğan (Milletvekili, Türkiye)

Mehmet Akalin (Milletvekili, Türkiye)

Alexandra Attalides (Milletvekili, GKRY)

Gavriel Yiannakis (Milletvekili, GKRY)

Damianou Aristos (Milletvekili, GKRY)

Kafkalias Andreas (Milletvekili, GKRY)

Kettiros Nicos (Milletvekili, GKRY)

Koukoumas George (Milletvekili, GKRY)

Kyprianou Andros (Milletvekili, GKRY)

Costa Costas (Milletvekili, GKRY)

Nikolaou Marina (Milletvekili, GKRY)

Pasiourtides Andreas (Milletvekili, GKRY)

Stefanou Stefanos (Milletvekili, GKRY)

Fakontis Valentinos (Milletvekili, GKRY)

Chrıstofias Christos (Milletvekili, GKRY)

Christophides Christos (Milletvekili, GKRY)

Carla Moonen (Milletvekili, Hollanda)

İsmail Özdemir (Milletvekili, Türkiye)