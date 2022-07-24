AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a Elazığ’ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, “AK Parti’ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Elazığ'ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, " Ak Parti'ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Plaj köyünde dün yurttaşlarla bir araya geldi. Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il yapacağı sözünü anımsatarak, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitiren bir öğrenci. Elazığ'a karşı özel bir ilgisi var ve iktidar olduğumuzda, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yaptığımızda, Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il ilan edeceğiz. Yani bu bölgede öncelikli il olarak Elazığ değerlendirilecek ve Elazığ'ın sorunlarıyla ilgili çözümleri bizler iktidar olmadan önce anlatacağız."

"BUNDAN SONRA TÖVBELER OLSUN. BIKTIM ARTIK"

Emekli yurttaş Kemal Kuruyer ise Erol'a AKP'ye oy verdiğini belirterek, "AK Parti'ye oy veriyordum, ama şu anda pişmanım. Çünkü bu yapılanlar, edilenler hepsi bence göstermelik. Yalanla, dolanla bu iş olmuyor. İcraat isterim, icraat. Yani ben bakıyorum şu anda, nasıl oy vermişim, nasıl olmuş. 20 yıldır üye olmadığım halde beni üye yaptılar. Şu anda devamlı üyeyim, bana mesajlar geliyor. Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter" diye konuştu.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title