AKP TBMM Grubu, CHP Grubunu Ziyaret Etti.

AKP’nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş ve AKP Grup Başkanı Abdullar Güler'in aralarında bulunduğu heyet, Meclis’te CHP ve MHP ziyaret etti. CHP ziyaretinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ve hala tutuklu olan Can Atalay için, "Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz, milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz" dedi. Kurtulmuş ise, “Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle tabi şahsın tutukluluk halinin bir an önce bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım” diye konuştu.

AKP'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş ve AKP Grup Başkanı Abdullar Güler'in aralarında bulunduğu heyet, Meclis'te CHP ve MHP ziyaret etti. CHP ziyaretinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ve hala tutuklu olan Can Atalay için, "Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz, milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz" dedi. Kurtulmuş ise, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle tabi şahsın tutukluluk halinin bir an önce bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım" diye konuştu.

AKP'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'dan oluşan heyet, bugün saat 11.00'de ilk olarak MHP Grubu'nu ziyaret etti. Heyeti, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Levent Bülbül karşıladı. Görüşmenin ardından AKP Heyeti, CHP Grubu'na geldi.

Heyeti, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ile Ali Mahir Başarır karşıladı. CHP Grup Yönetimi Toplantı Salonu'nda yapılan görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"DİYALOĞA AÇIK BU TARZIN CHP GRUP YÖNETİMİ'NDE DE OLDUĞU GÖRMEKTEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM: Bugün CHP Grup Başkanı ve Grup Başkanvekili arkadaşlarımızı AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Kısa ama son derece yararlı, faydalı bir görüşme olduğu kanaatindeyim. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclis'in siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul eden, ama karşılıklı olarak müzakereye açık, Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularda hassasiyetle ortak noktaları bulabilme çabası içerisinde hareket eden bir Meclis olmasını temenni ediyoruz. Aynı yaklaşımın, diyaloğa açık bu tarzın CHP Grup Yönetimi'nde de olduğu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

HEP TOPLUMUN YARARINA OLAN ŞEYLERDE BİR YARIŞ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ: Bizim amacımız, milletimize hizmet etmektir. Seçimler yapıldı, geride kaldı. Milletimiz Cumhurbaşkanını seçti. Cumhurbaşkanı Seçiminden sonra kabine açıklanmış oldu. Bakanlarımız, inşallah yarınki Meclis Başkanlığı seçiminden önce görevlerine resmen de başlamış olacaklar. Arkasından Meclis'te yeminler edildi. Şimdi de Meclis Başkanlığı seçimiyle birlikte grupların yönetimi, komisyon yönetimleriyle birlikte Meclis'i son derece hızlı, önemli bir gündem bekliyor. Bu gündemde ortak amacımız Türkiye'nin milli menfaatleri, halkımızın beklentileri istikametinde, diyalog içerisinde, karşılıklı anlayış çerçevesinde… Tabi ki fikirlerimizi söyleyeceğiz, mücadelemizi edeceğiz, münakaşamızı yeri geldiğinde yapacağız ama hep toplumun yararına olan şeylerde bir yarış içerisinde olacağız."

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"PARLAMENTODA ŞİDDETİN YAŞANMAMASI İKİNCİ YÜZYILIN PARLAMENTOSUNDAN MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİDİR: Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milletimizin seçimde hepimize verdiği bir karne, yazdığı bir mektup, verdiği mesajlar var. Bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerekiyor. İçerideki toplantıda bir genel mutabakata vardığımız çok net bir konu var. Halkımız bu parlamentodan kaliteli yasama istiyor. Halkımız müzakere istiyor, münakaşayı hoş görüyor, ama parlamentoya şiddeti yakıştıramıyor. Bu dönem en önemli beklentilerimizden birisi parlamentoda zaman zaman ortaya çıkan, halkımıza ve hatta ailelerimize izahta zorlandığımız şiddet görüntülerinin hiç yaşanmaması için bütün gruplarla birlikte gayret göstereceğiz. Üzerimize düşen çabayı göstereceğiz. En sert eleştiriler, hatta münakaşaların olmasını kabul edebiliriz ama parlamentoda şiddetin yaşanmaması ikinci yüzyılın parlamentosundan milletimizin beklentisidir.

BUGÜN CAN ATALAY İÇİN DE AYNI DOĞRULTUYU KORUYORUZ: Bizim önemli bir hassasiyetimizi dile getirdik. Hassasiyetimiz, milletin parlamentoya yolladığı milletvekillerinin bir başka kuvvet, yargı tarafından halen daha hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı. Geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık. Bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz.

CEZAEVİNDEN ÇIKMAMASI KABUL EDİLEMEZ: Sayın Başkan'a da ifade ettim; yarın yapılacak seçimlerin dahi bu bir milletvekili, partisi tarafından aday gösteriliyor. Meclis'in başkanlığına aday olabilip cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Milletin verdiği görevden sonra bu konuda nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, ayıplıyorsak bugün yargının yasamaya müdahalesini de hep birlikte 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız. Bu konudaki hassasiyetimizi, beklentimizi dile getirdik.

ADİL GÖREV YAPMIŞ BİRİSİNİN KARŞISINA ADAY ÇIKARMAYIZ: Sayın Kurtulmuş, iyi bir müzakereci ve üslubunu hepinizin bildiği bir şekilde bizden oy da istedi. Dedi ki 'oy verirseniz, ilk turda seçilirsem çok iyi olur.' Biz de kendisine şöyle bir teklifte bulunduk. İngiliz parlamentosundan bir geleneği Türkiye parlamentosuna taşımayı teklif ediyorum. İngiltere parlamentosunda parlamentonun başkanı o kadar adil yönetiyor ki ister İşçi Partisi'nden olsun ister muhafazakarlardan olsun bir sonraki dönem dar bölgede yani her seçim bölgesinde aday çıkarılıyor, örneğin Çankaya bölgesinde aday gösterildiğinde karşısında diğer parti aday çıkarmıyor. Çünkü o kadar adil ki, bu kadar adil görev yapmış birisinin karşısına aday çıkarmayız.

YARIN ADAYIMIZ OLACAK. BUGÜN 17.00'DE ADAYIMIZIN BAŞVURUSUNU YAPIYORUZ: Biz yarın aday çıkaracağız. İki yıl boyunca sayın Kurtulmuş, muhalefete gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak, yani Anayasa'nın çizdiği çerçeve odur, tam tarafsız olarak davranırsa iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını, Anayasa'ya bağlı kalmanın zor olmadığını, bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Yarın adayımız olacak. Bugün 17.00'de adayımızın başvurusunu yapıyoruz. İki yıl sonra aday göstermemeyi ümit ediyoruz. Adayımızı başvurusu sırasında açıklarsak daha iyi olur."

"ŞAHSIN TUTUKLULUK HALİNİN BİR AN ÖNCE BİTMESİ, KARARIN BİR AN EVVEL VERİLMESİ LAZIM"

Kurtulmuş, Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin, "Burada yargı, yasama ve yürütmenin birbirinden bağımsızlığı prensibine dikkat etmemiz lazım. Biz böyle bir temennide yasama olarak bulunabiliriz ama sonuç itibariyle şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle tabi şahsın tutukluluk halinin bir an önce bitmesi, kararın bir an evvel verilmesi lazım. Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede karar vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz. Şu anda mesele yargının önünde olduğu için yargının bir an evvel bu kararını netleştirmesini bekleriz" diye konuştu.