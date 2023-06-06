AKP'nin TBMM Başkan Adayı Numan Kurtulmuş: "Amacımız Siyasi Partiler Olarak Farklı Fikirlere Sahip Olmakla Birlikte Türkiye'nin Ortak Hedeflerinde...

AKP’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık başvurusunu yaptıktan sonra, MHP TBMM Grubu’nu ziyaret etti. Kurtulmuş, “28’inci dönem; Türkiye Yüzyılı’nın ilk Meclis’i. Fevkalade önemli, hayati sorunların olduğu bir dönemi hep beraber idrak edeceğiz. Bizim amacımız siyasi partiler olarak farklı fikirlere sahip olmakla birlikte Türkiye’nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis’i oluşturabilmektir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, bir anlamda masanın etrafında bütünleştiğimizde, oturup konuştuğumuzda ülkemizi, milletimizin menfaatlerini önceleyebilme kabiliyetine sahip bir Meclis yönetimi oluşturabilmektir” açıklamasını yaptı.

AKP'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık başvurusunu yaptıktan sonra, MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, "28'inci dönem; Türkiye Yüzyılı'nın ilk Meclis'i. Fevkalade önemli, hayati sorunların olduğu bir dönemi hep beraber idrak edeceğiz. Bizim amacımız siyasi partiler olarak farklı fikirlere sahip olmakla birlikte Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis'i oluşturabilmektir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, bir anlamda masanın etrafında bütünleştiğimizde, oturup konuştuğumuzda ülkemizi, milletimizin menfaatlerini önceleyebilme kabiliyetine sahip bir Meclis yönetimi oluşturabilmektir" açıklamasını yaptı.

AKP'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'a, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti.

Kurtulmuş, başvurusunun ardından şunları söyledi:

"Bundan sonra söz Meclis'teki çok değerli 600 milletvekilinindir. İnşallah Meclis'teki oylamalar sonucunda TBMM, yeni başkanının seçecek. ve önümüzdeki dönem, bu dönemin hassasiyetlerini de fevkalade ciddi şekilde dikkate alarak Türkiye'nin önüne koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için; yasama, yürütme ve yargı arasındaki ayrılık ama amaç birliği ilkelerine de riayet ederek, Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yasama organımız olan, milli iradenin tecelligahı olan TBMM, üzerine düşen sorumluluğunu büyük bir hassasiyet ile yerine getirecektir. Ben 28. Dönemin, tarihi bir döneme şahitlik edecek Meclis olduğuna inanıyorum. İnşallah hep beraber, Meclis'in içerisinde demokratik teamüllere uyarak, demokrasinin standartlarını da daha yükselterek Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü adımların atılmasına yasam alanında gayret edecektir."

Kurtulmuş ve AKP TBMM Grubu yöneticileri daha sonra MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

"MECLİS'TEKİ PARTİLERİ ZİYARET ETMEK İÇİN BİR PROGRAM YAPTIK"

"Dün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi grup başkanları, grup başkanvekilleri, yönetici arkadaşlarımız; Meclis Başkanlığı seçiminde grup kararı aranmıyor ama gruplarındaki milletvekillerini temsilen kendileri şahsımı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına aday olarak gösterdiler. Ben de başvurumu az evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne verdim. Prosedür böylece tamamlanmış oldu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden başlayarak bütün Meclis'teki partileri ziyaret etmek için bir program yaptık. Öncelikle Erkan beyin şahsında Milliyetçi Hareket Partili bütün milletvekili arkadaşlarıma yürekten sevgilerimi, saygılarımı ifade ediyorum.

"BİZİM AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN ORTAK HEDEFLERİNDE KENETLENMEYİ BAŞARABİLMİŞ BİR MECLİS'İ OLUŞTURABİLMEKTİR"

Devlet Bey'in başından itibaren vermiş olduğu destek dolayısıyla bir kez daha burada kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bu Meclis, 28'inci dönem; Türkiye Yüzyılı'nın ilk Meclis'i. Önümüzde fevkalade önemli, hayati sorunların olduğu bir dönemi hep beraber idrak edeceğiz. Bizim amacımız siyasi partiler olarak farklı fikirlere sahip olmakla birlikte Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis'i oluşturabilmektir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, bir anlamda masanın etrafında bütünleştiğimizde, oturup konuştuğumuzda ülkemizi, milletimizin menfaatlerini önceleyebilme kabiliyetine sahip bir Meclis yönetimi oluşturabilmektir.

"BU SÜREÇTE HEP BERABER DAYANIŞMA İÇERİSİNDE BU VİZYON ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı'nın başından itibaren ilkeli bir unsuru olarak bir takım al-ver pazarlıkları içerisinde asla olmadan Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda büyük bir hassasiyetle Cumhur İttifakı'nın en önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bu süreçte de bundan sonraki süreçte de Meclis'te inşallah birlikte hareket edeceğiz. Allah bizi bu ülkenin hayrına bu milletin hayrına atılacak adımlarda öncü olabilmeyi nasip etsin. Bu Meclis'i Türkiye Yüzyılını bütünüyle hedeflerini gerçekleştirebilecek adımları atabilmeyi nasip etsin. Türkiye Yüzyılını da bir cümleyle özetlemek gerekirse; sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekili arkadaşlarımıza nasip olsun. Bizde bu süreçte hep beraber dayanışma içerisinde bu vizyon çerçevesinde hareket edeceğiz. Milli menfaatlerimizi önceleyeceğiz.

"GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK YÜRÜTECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kurtulmuş'un ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şunları söyledi:

"Dün de ifade ettiğimiz gibi Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş beyefendi geçmişteki gerek ilmi çalışmalarıyla gerekse siyasi ve sosyal müktesebatıyla Türkiye yüz yılının başladığı bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığını yürütecek olması ayrı bir anlam taşımaktadır. Görevine de hem temsiliyet noktasında hem de bu Türkiye yüz yılının perspektifi hem Cumhur İttifakı ruhu içerisinde en iyi şekilde temsil ederek yürüteceğine inanıyoruz."