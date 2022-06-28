AKP'li Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş'taki Ziyaretinde Polis, Soru Sormak İsteyen Gazeteciyi Engelledi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında, Ünal'a soru sormak isteyen bir gazeteci polis tarafından engellendi. Polis ile Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan arasında gerginlik çıktı. Daha sonra gazeteci Karaaslan'ın yanına gidebildiği Ünal, "Sen burada eğer çekim yapacaksan, o özel konusunu anlatan vatandaşın buna müsaadesi var mı, yok mu o kişiden müsaade istemen gerekir" dedi. Gazeteci Karaaslan'ın kendisini engelleyenin kim olduğu sorusu üzerine ise Ünal, "O devletin memuru, o devletin polisi. O arkadaşımızın koruma görevi var. İzinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bugün Kahramanmaraş'ta; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ve Kanlıdere Köprüsü proje inşaatlarını inceledi.

İncelemesi sırasında bir esnaf, Mahir Ünal'a; "Ben zırt pırt taşınabilecek bir esnaf değildim. Dedim ki, 'Benim 1 milyona yakın ödemem var, iki ay sonra, bana bir çözüm bulun, yardımcı olun' dedim" dedi. Esnaf, yol inşaatının işlerini yüzde 100 etkilediğini ve sıkıntıda olduğunu aktardı.

Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan, Ünal ile esnafın konuşmalarını takip ederken, engellenmek istendi. Kanal Maraş tarafından kayda alınan görüntülerde, Mustafa Karaaslan'ın "el hareketi yapma" dediği, kendisini engellemek isteyenin ise "Bağırma, bağırmayacaksın" dediği görüldü. Karaaslan ise "Bakan Bey'e bir şey soracağım, niye bana müdahale ediyorsun" dedi.

Bu sırada esnaf ise Ünal'a "Siz bu çalışmayı buraya yaptırmak için elinizden geleni yaptınız" dedi.

Karaaslan daha sonra "Bu rezalet. Basın olarak Sakarya Mahallesi esnafının sıkıntılarını röportaj yapmak için gelmişiz. Sayın Bakanı görüyoruz. Yanına yaklaştırmıyorlar. Rezaletin rezaleti" diye konuştu.

Karaaslan, Ünal'a soru sormak üzere heyetin yanına tekrar yaklaştı. Ünal, Karaaslan'a "Niye orada bağırıyorsun" dedi. Karaaslan, "Sayın Bakanım. Tesadüf, akşamki canlı yayına bir detay alalım dedik. Vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Mağduriyetleri var, onu dile getirdiler. Tesadüf sizi gördük. Vatandaşa da şunu soruyoruz. '90 günde yapılmasının sözü verildi, biter mi' diye. Sizi de görünce, aynı soruyu size sormak istiyoruz. Beni itekliyor" diye konuştu.

Ünal, "Burada ben bir Urfalı vatandaşı dinliyorum. Şimdi o kardeşimi dinlerken, belki o kardeşim bu konuşmanın kayıt alınmasını… Mağduriyetini ifade ettiği için kayıt altına alınmasını istemiyor. Benim vatandaşla yaptığım özel görüşmeye, kişisel verilerin korunması çerçevesinde bir gazeteci olarak saygı duymanı bekleriz. Sen burada eğer çekim yapacaksan, o özel konusunu anlatan vatandaşın buna müsaadesi var mı, yok mu o kişiden müsaade istemen gerekir" dedi.

Karaaslan, Ünal'a kendisinin engellenmesi sırasında neden müdahale etmediğini sordu. Ünal, "Mustafa Bey, o kişi ile özel konusunu görüşüyoruz. İzni olmadan çekme hakkın, gazeteci olarak yok" dedi.

Karaaslan, "Hiçbir siyasetçi, yanınızda gezen biri de bizi itekleyemez" karşılığını verdi.

Ünal, "Ben istediğim gibi çekim yaparım, deme hakkına sen sahip misin? Vatandaşla özel bir konu görüşüyorum. Sen bana diyorsun ki ben canımın istediği gibi seni kameraya çekerim, diyorsun. Her birinin kamusal alanda da olsa özel bir konusu olabilir. Bu konuda izin almak gerekir, diyorum" diye sordu.

Karaaslan, "Şu şahsın sayın Bakanım, kim olduğunu söyler misiniz" sorusu ile kendisini engellemeye çalışan kişinin kim olduğunu öğrenmek istedi. Ünal ise "O devletin memuru, o devletin polisi. O arkadaşımızın koruma görevi var. İzinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş" dedi.

Karaaslan ise Ünal'a "Sayın Bakanım, bundan sonra hiçbir şekilde, sizin hiçbir programınızı, herhangi bir söyleşinizi çekmiyoruz" dedi.

Karaaslan, projenin 90 günde bitip bitmeyeceğini sordu. Ünal, "Biz bugüne kadar AK Parti olarak milletin içinden geldiğimiz için milletin mağduriyetini kendi mağduriyetimiz olarak bildik. Belediye başkanımız burada, mağduriyet oluşursa, görevi; her bir vatandaşımın mağduriyetini gidermektir" karşılığını verdi.

Karaaslan daha sonra, yayın anonsunu "Soru sormak istedik. Polis olduğu söylenen kişi bize hareket yaparak, kalabalığın içinden çıkmayı söyledi. Buna müdahil olduk. Bunun tamamını yayınlayacağız" sözleriyle yaptı.

ANKA / Güncel