AKP'li Mahir Ünal: "Dezenformasyon Yasası Olarak Bilinen Basın Kanunu'nu Ekim Ayına Bırakmak Durumunda Kalmış Bulunuyoruz" - Haberler

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AKP'li Mahir Ünal: "Dezenformasyon Yasası Olarak Bilinen Basın Kanunu'nu Ekim Ayına Bırakmak Durumunda Kalmış Bulunuyoruz"

ANKA - Güncel
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AKP'li Mahir Ünal: 'Dezenformasyon Yasası Olarak Bilinen Basın Kanunu'nu Ekim Ayına Bırakmak Durumunda Kalmış Bulunuyoruz'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal; internet medyası ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili “Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu’nu ekim ayına bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ; internet medyası ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili "Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu'nu ekim ayına bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

AKP ve MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve internet medyası ile sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi, 26 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif, önce; TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda görüşüldü. CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri, 59 karşı önerge ile kanun teklifine muhalefet etti. Teklif, 15 Haziran'da TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve TBMM Genel Kurulu'na sevk edildi.

Kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 22 Haziran'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir" açıklamasını yapmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bugün yaptığı açıklamada; TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile gireceğini söyledi. Ünal, "Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu'nu ekim ayına bırakmak durumunda kalmış bulunuyoruz" dedi.

ANKA / Güncel

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