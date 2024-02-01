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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Deprem Açıklaması Yaptı

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ve Cumhuriyet tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Açıklamaları tartışma yarattı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü" açıklamasını yaptı.

Bu akşam katıldığı bir televizyon programında olası İstanbul depremi hakkında konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "130 bin canımız gitmiş" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin tartışma yaratması üzerine Kurum, X hesabından açıklama yaparak, Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kurum'un bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

Kurum ayrıca, bu akşam ve 29 Nisan 2023'te katıldığı programlardan kesitlerle depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamaları paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Murat Kurum Cumhuriyet AK Parti İstanbul Deprem Politika Güncel Haberler

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