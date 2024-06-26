AKP Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar Partisi ile Ana Muhalefet Partisi Arasında İttifak Olmaz"

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir. Bizim son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim sebebi ile artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında şunu iyi bilin siyasi ittifak olmaz" diye konuştu.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir; dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir. Bizim son bir yılda üst üste yaşanan üç seçim sebebi ile artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Bakınız iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında şunu iyi bilin siyasi ittifak olmaz."