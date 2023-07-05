AKP Grup Başkanı Güler: "Memur Maaşlarında, Enflasyon Farkına İlave Olarak Seyyanen 8 Bin 77 TL'lik Bir Artış Öngörüyoruz.

AKP, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifini Meclis’e sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm kamu görevlilerinin maaşlarında, enflasyon farkına ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış önerdiklerini söyledi. Güler, böylece en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL’ye, ortalama memur maaşının ise 25 bin 15 TL’ye yükseleceğini açıkladı. Teklifte Vergi Kanunu’nda yer alan bazı istisnaların kaldırılması ve bu kanunda yer alan bazı maktu tutarların güncellenmesine yönelik düzenlemeler de bulunduğunu belirten Güler, "Açıkladığımız ekonomik maliyetlerin büyüklüğü, ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla da bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının da zaruret oluşturduğu aşikardır" dedi.

AKP, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifini Meclis'e sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm kamu görevlilerinin maaşlarında, enflasyon farkına ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış önerdiklerini söyledi. Güler, böylece en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşının ise 25 bin 15 TL'ye yükseleceğini açıkladı. Teklifte Vergi Kanunu'nda yer alan bazı istisnaların kaldırılması ve bu kanunda yer alan bazı maktu tutarların güncellenmesine yönelik düzenlemeler de bulunduğunu belirten Güler, "Açıkladığımız ekonomik maliyetlerin büyüklüğü, ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla da bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının da zaruret oluşturduğu aşikardır" dedi.

Abdullar Güler, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifini Meclis'e sunduklarını söyledi. Teklifte yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veren Güler, şöyle konuştu:

"AK PARTİ İKTİDARLARIMIZ DÖNEMİNDE, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN REFAHINI ARTIRACAK BİRÇOK DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK: 28'inci yasama dönemimizin ekonomik bir paket olarak ilk teklifimizi biraz önce Meclis Başkanlığı'mıza arz ettik. 21 yıllık AK Parti iktidarlarımız döneminde, toplumun tüm kesimlerinin refahını artıracak farklı anlamda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.

2 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZIN DA EMEKLİ OLABİLMESİNE İMKAN SAĞLADIK: Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler kapsamında, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak refah seviyelerinde artış sağlanmasını da gerçekleştirmiş olduk. Bu kapsamda, özellikle 2023 yılı ocak ayında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ücretlerine ilave refah payı vererek yüzde 30 oranında artış uyguladık. Ayrıca bayram ikramiyelerini 2 bin TL'ye, en düşük emekli aylığını da 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Vatandaşlarımızın uzun süre dile getirip talep ettiği EYT düzenlemesini geçen 27'nci yasama dönemi içerisinde hayata geçirdik. 2 milyonu aşkın vatandaşımızın da emekli olabilmesine imkan sağladık.

KANUN TEKLİFİMİZİ MECLİS BAŞKANLIĞI'MIZA SUNMUŞ BULUNUYORUZ: AK Parti grubumuzda imza sahibi milletvekilimiz Nilgün Hanım ve diğer arkadaşlarımız ile beraber uzun zamandır yaptığımız çalışmalara, ilgili bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarıyla istişarelerin neticesinde son şeklini verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığının 22 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'mıza sunmuş bulunuyoruz. Teklif, 15 madde, geçici 2 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır.

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 25 BİN 15 TL'YE ÇIKARTILACAK: Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı, Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye, artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı, bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında, toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı, Aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 TL iken Ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 TL, şimdi ise 2023 Temmuz'unda 25 bin 15 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir. 2023 yılında memur maaşında toplamda yüzde 129 gibi bir artışı sağlamış olacağız.

İŞVEREN DESTEĞİNİN AYLIK 500 TL'YE ÇIKARILMASINI ÖNGÖRÜYORUZ: İşçilerimizin refah seviyelerinin artırılması amacıyla asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 TL olarak belirlemiştik. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından Haziran 2023 dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Bu teklifimizde de bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini ve tutarının da aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz.

AÇIKLADIĞIMIZ EKONOMİK MALİYETLERİN BÜYÜKLÜĞÜ, ÜLKEMİZİN BÜTÇESİNİN İLAVE FİNANSMAN İHTİYACINI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU: Şehirlerimizde depremin sebep olduğu hasarın büyüklüğü, hepimizin malumu olduğu üzere bu büyük hasarın telafisi ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarımızca hızla hayata geçirilmesi ve bu çalışmaların da büyük bir özveriyle devam ettiğini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlık halinde inceleyebiliriz. Birinci başlık, hasar gören şehirlerimizin yeniden planlanması, hasar gören binaların altyapı ve üstyapıların yeniden inşa edilmesinin getireceği büyük maliyettir. İkinci başlık ise depremlerde kaybolan üretim ve ihracat kapasitesiyle istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Bu iki başlığın açıkladığımız ekonomik maliyetlerin büyüklüğü, ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla da bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının da zaruret oluşturduğu aşikardır.

VERGİ KANUNU'MUZDA YER ALAN BAZI İSTİSNALARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER ÖNERİYORUZ: Hazırladığımız 17 maddelik teklifte, kurumlar vergisiyle ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemeler yapıyoruz. Vergi Kanunu'muzda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutarlarının gayri safi yurtiçi hasılası içerisindeki paylarının azaldığını dikkate alarak maktu tutarların güncellenmesine yönelik düzenlemeleri öngörüyoruz.

NET BORÇ KULLANIM TUTARININ ARTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ DE HAYATA GEÇİRMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ: Bunlara ilave olarak kanun teklifimizde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi amacıyla 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi öngörüyoruz. Son olarak, Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda tahsil edilmiş olan Covid-19 para cezalarının iadesine yönelik olarak da bir düzenlemeyi teklifimizde önermiş oluyoruz."

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 TL'YE YÜKSELTİLMEKTEDİR"

Güler, kademeli memur maaşı artışına ilişkin soruya, "Ortalama memur maaşı, halihazırda, şu anda, bu temmuz zammı olmadan 14 bin 417 TL olarak ödenmekte. Bu zammı uyguladığımızda, temmuz ayından itibaren 25 bin 15 TL'ye çıkartılıyor. Toplam zam oranı da yüzde 74. En düşük memur maaşı da -ki bu lise mezunu hizmetli maaşı esas alınmıştır- 11 bin 848 TL iken yapılan zamla beraber ve ilave katkı payıyla beraber 22 bin 17 TL'ye yükseltilmektedir. Buradaki oran da yüzde 86'lık bir oran" yanıtın verdi.

"İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ŞU ANDA BU TEKLİFİMİZ İÇERİSİNDE YOK"

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zammın teklifte yer almadığını ifade eden Güler, "Şu anda bu teklifimiz içerisinde yok. Oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar, dağılım yapılacaktır, miktar açısından. Çünkü en alt seviyede 5 bin 500 TL olan emekli maaşı, seçim öncesinde 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber, şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda değerlendireceğiz" dedi.