AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye AK Parti ile siyasi anlamda bir makas değiştirdi

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin reformların partisi olduğunu ve Türkiye'yi defolu demokrasiden kurtardıklarını belirtti. Ayrıca, hedeflerinin ileri demokrasi olduğunu vurguladı.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Ak Parti reformların partisidir. AB'ye tam üyelik müzakerelerini biz başlattık. Sessiz devrimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri konusunda birçok reformlar gerçekleştirdik... Türkiye'yi defolu demokrasiden kurtardık, şimdi de hedefimiz ileri demokrasi. Vesayet rejimine son verdik… Türkiye AK Parti ile siyasi anlamda bir makas değiştirdi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçe görüşmeleri bugün başladı. Bütçe teklifinin tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuştu.

"ADALETSİZ GÜÇ ZULÜM ÜRETİR"

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, şunları söyledi:

"Dünya bugün; savaş, göç, yoksulluk, gelir adaletsizliği, eşitsizlik, küresel tehditlerle karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmesi gereken uluslararası kuruluşlar, problemlerin kendisi haline gelmiştir… Çözüm üretme kapasitelerini kaybetmişlerdir. Uluslararası mekanizmalar enkaz altındadır. Dünyada her 10 insandan biri sağlıklı beslenmekten mahrumdur… Küresel sistemin kriz ürettiği bir karmaşa dönemi yaşıyoruz. Güçlünün haklıyı ezdiği bir savrulma ile karşı karşıyayız. Merhametsiz zenginlik sefalet, adaletsiz güç zulüm üretir. İşte bizim kavgamız bu zulüm düzeniyledir…

Filistin'de mücadele edenleri terörist diye tanımlamak izahı mümkün olmayan bir hezeyandır, gaflettir. Şimdi de çıkmış Filistin'den bahsediyorsunuz. Siz kim, Filistin kim. Filistinlilere karşı bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil. Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı, siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bu utanç verici cümleler CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu millet sizi asla affetmeyecektir. Ülkesini işgale karşı korumak mı terör? Çocukları korumak mı terör? Soykırıma karşı direnmek mi terör? Gazze, Filistin toprağıdır…

"HEDEFİMİZ İLERİ DEMOKRASİ"

Türkiye'nin kendi otomobiline sahip olma hayalini gerçekleştirdik. Devrim Otomobili'nden, devrin otomobiline yürüdük. TOGG'u Türkiye'ye armağan ettik.

Ekonomimizi üç kat büyüttük. Türkiye, bugün 32 milyon insana istihdam sağlıyor. Üniversite kapısında, bugün kimse beklemiyor; başı açık, başı kapalı... AK Parti reformların partisidir. AB'ye tam üyelik müzakerelerini biz başlattık. Sessiz devrimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri konusunda birçok reformlar gerçekleştirdik... Türkiye'yi defolu demokrasiden kurtardık, şimdi de hedefimiz ileri demokrasi. Vesayet rejimine son verdik… Türkiye AK Parti ile siyasi anlamda bir makas değiştirdi…

Sıkışınca Milli Mücadele diyorsunuz. Milli Mücadele milletindir. Siz milleti CHP'den ibaret mi zannediyorsunuz? Çok partili hayata geçtiğimizden beri ceketinizi çıkarsanız asacak bir çiviniz yok memlekette…"

"İSRAİL'DE BASIN ÖZGÜR, BİZDE DEĞİL ÖYLE Mİ?"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Darbelere maruz kaldık. İnsanlarımız asıldı. Bedeller ödedik… Nereden fonlandığı belli olmayan bir sürü rapor, çeşitli vesilelerle karşımıza çıkarılıyor… Kim bu uzmanlar? Kimden ne şekilde katkı aldıkları belli değil. Türkiye'yi adını bile duymadığımız ülkelerle aynı sıraya koyan bir endeksi, bilimsel kriterlere göre mi değerlendireceğiz; yoksa bizleri siyaseten, algı üzerinden boğma hevesi ile mi?.. Malum çevreler, Demokrasi Endeksi hazırlamış. Kriteri belli değil. İlk 30'da İsrail var…

Bilimsel veri mi istiyorsunuz? O zaman Türkiye'nin de taraf olduğu, AİHM'deki davaların değerlendirmesine bakalım. Herkese açık. İstatistiklere bakıldığında, ülkemizin AİHM kararlarını icra etme oranı yüzde 89,48. Buyurun size bilimsel veriler. Türkiye'ye karşı AİHM'de açılan davalarda ihlal oranı yüzde 1…

Basın Özgürlüğü Endeksleri. 2023 yılında güya Türkiye, 180 ülke arasında 165. sıradaymış. Aynı hikmetten kaynaklı olsa gerek, sadece bir tweeti retweet eden 17 yaşındaki birinin evini basıp tutuklayan Fransa 24. sırada. 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla gazeteciyi öldüren İsrail, o listede 97. sırada. İsrail'de basın özgür, bizde değil öyle mi?..

22'nci bütçemizi yapıyoruz. Tarihi yürüyüşümüze Cumhur İttifakı ile birlikte devam edeceğiz. Ekonomimizi yapısal sorunlardan kurtarmak, kamu maliyemizi her türlü riske karşı dirençli kılmak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."