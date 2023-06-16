AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp edenlerin davası ertelendi

ERKAN KARACA

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla iki aydan fazla süredir tutuklu olarak yargılanan üçü muhtar beş şüpheli hakkındaki davanın dün yapılan duruşmasında mahkeme, tutukluluk hallerinin devam ettirilmesine karar verdi. Duruşma, 22 Haziran'a ertelendi.

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla beş kişi hakkındaki yargılama dün devam etti.

Günay, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na; üçü muhtar beş kişi hakkında "yağmaya teşebbüs" ve "darp" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Beş kişi, iki aydan fazla süredir tutuklu olarak yargılanıyordu.

Duruşmada, mahkeme heyeti; üçü muhtar beş kişinin tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verdi.

"ADALET AKP'YE DE LAZIM"

Sanıkların avukatı Ahmet Özdel, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Özdel, şunları söyledi:

"Çorum'da AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a karşı yapılan saldırıda tutuklu bulunan muhtarların davasına katıldık. Bizim buradaki temel iddiamız; Çorum kamuoyunun da bildiği gibi bu muhtarların ve diğer sanıkların asla ve asla yağma suçunu işlemeyeceğine yönelik. Çünkü yıllardan bu tarafa tanıdığınız insanlar bunlar. Yağma suçunun yasal unsurları olmamıştır. Bunları anlattık. Tanıklar da bizim söylediklerimizi doğruladılar. Aslında müştekinin beyanlarında hepsinin tutarlı olmadığı ortaya çıktı ama yapılacak bir şeyimiz yok. Tutukluluk halinin devamına karar verdiler, gelecek haftaya da duruşmayı bıraktılar. Biz bir hafta sonra inşallah adaletin yerini bulacağına bu insanların yağma suçundan beraat edileceğini ve tahliye edeceğini talep ediyoruz, hukuka güvenmek istiyoruz. Adalet herkese lazım. Bunu 5-10 yıl önce de söyledik. Takır takır herkesi tutuklayıp içeri atanlar bir gün gelip kendisi yargılandı. Adalet herkese lazım, AK Parti'ye de lazım. AK Partili arkadaşlarımıza da lazım. Tutuklananlar da AK Partili arkadaşlarımız, herkesin elini vicdanına koyması en önemlisi de hukuka uymasını talep ediyoruz.

"BİZİM MUHTARLAR ROBİN HOOD MU?"

Biz avukat olarak içeride söyleyeceklerimizi söyledik. Bu davada arkadaşlarımız Murat Günay'a karşı hiçbir şey yapmamıştır demiyoruz. Hakaret etmiştir dedik. Başka suçlar işlemiştir ama asla ve asla yağma suçu işlememiştir. Biz müdafi olmamızın da gereği bu. İnsanın elini vicdanına aklına güvenmesi lazım. Bu toplumun da güvenmesi lazım. Çorum kamuoyunun da bunu bilmesi lazım. 3 tane muhtar yağma suçundan tutuklu herkesin elini vicdanına koyması lazım. Yok öyle bir dünya. Birisi sizden bir şey alacak ve yardım yapacak Robin Hood mu bizim muhtarlar? Yardımı nasıl yapacak kartları alacak, verdikleri yoksullardan T.C. numaralarını, telefon numaralarını alacak partiye ulaştıracak. Böyle bir şey için yağma yapılır mı? Bizim anlatmak istediğimiz mesele bu. Yardım kartını alacaksın yoksullara dağıtacaksın bunun için bir İl Başkanını tehdit edeceksin. Siyasal partilerin kanun gereği böyle bir kart alma dağıtma hakları yok. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi alıştırdı. Büyük marketlere şirketlere baskı yapıp aldığı kartları seçmenlere yoksullara dağıtıyor ama hiçbir siyasi parti yardım kartı altında kart dağıtamaz. Siyasal partiler kanunu açık 68-70. Maddemler açık bir parti nasıl yardım toplar nasıl yardım yapar açık."