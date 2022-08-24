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AKOM SAAT VERDİ; İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

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AKOM SAAT VERDİ; İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Akom, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı.  Çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Akom, öğle saatlerinde İstanbul sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi. AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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