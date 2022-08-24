Akom'dan İstanbullulara 'Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar' Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağış ve hızı yer yer saatte 50 kilometreye çıkacak rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağış ve hızı yer yer saatte 50 kilometreye çıkacak rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da bugün saat 13: 00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde yer yer şiddetlenecek sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Açıklamaya göre; saat 22: 00'ye kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.

Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkması beklendiği belirtilen açıklamada, özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.

AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.