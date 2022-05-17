AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun açılışı yapıldı (1) - Haberler

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde Türk Telekom Opera Salonu'nun açılış galası, spor, siyaset, kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını rahmetle andı.

Ersoy, AKM'nin her türlü engel aşılarak inşa edildiğine dikkati çekerek, "Şunu biliyoruz ki halkımız kendisi için üretilen hiçbir eserin zayi olmasına müsaade etmez. Onu varlığıyla, ilgi ve desteğiyle korur, ayakta tutar ve ona değer katar." dedi.

AKM'nin, açılışından bu yana 700 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliklerden biletli olanlara 120 bin kişinin katıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Aynı süreçte AKM'yi ziyaret eden toplam kişi sayısı ise 750 bin oldu. Üstelik dikkatinizi çekmek isterim ki bu ciddi rakamlara salgın tedbirlerinin ve doğal olarak sağlık noktasında insanımızın çekincelerinin olduğu bir noktada ulaşıldı. Aziz milletimize bu sahiplenmeden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"AKM ile sadece bir bina değil, karakteri ve ruhu olan bir yaşam alanı inşa ettik"

Ersoy, AKM ile sadece bir bina yapmadıklarını, aynı zamanda karakteri ve ruhu olan bir yaşam alanı inşa ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Elbette bugün bu birlikteliğin öznesi olan opera salonumuza ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ses, ışık ve sahne sistemleri ile tasarımdan işlevselliğe, sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmak, sanatın ve sanatçının değerini yansıtmak için en son teknik ve teknolojik unsurlar kullanılarak inşa edildi. Özgün ve simgesel değeriyle AKM'nin kalbi oldu. Geçtiğimiz hafta festivallerimizin basın lansmanını yaparken şu noktanın altını çizmiştim; bizler Bakanlık olarak, diğer Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve desteği ile ortaya çok önemli hizmetler ve eserler koyuyoruz. Ancak her eser ve hizmet, onu değerlendirmeyi bilen, daha iyisi ve daha fazlası için sorumluluk alan, küçük büyük demeden katkı sunmaya çalışan şahıs ve kurumlar olduğu zaman anlamını bulur ve amacını gerçekleştirmiş olur.

Türk Telekom bu bağlamda adım atmakta tereddüt etmeyen, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biridir. Eğitimden sanata, halkımıza yönelik farklı hizmetlerde sunduğu destek ve üstlendiği rollerle sosyal sorumluluk alanında üzerine düşeni yapmaktan hiçbir zaman imtina etmemiştir. 15 Kasım 2021'de Bakanlığımız ile Türk Telekom arasında imzalanun 'İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Bağış ve Destek Sözleşmesi' de bu anlamda çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu sözleşme kapsamında opera salonumuz artık bir isim sponsoruna kavuşmuş ve Türk Telekom Opera Salonu adıyla sanata, sanatçıya ve halkımıza hizmet etme dönemi başlamıştır."

"Türk Telekom ile yeni bir yol arkadaşlığına çıkıyor olmaktan mutluyuz"

AKM'yi yalnızca bir yapı olarak değil, kurumsal olarak da Türkiye'ye yakışır bir anlayışla inşa ettiklerini vurgulayan Ersoy, "Burası, hizmet ettiği kültür ve sanat başlıklarında yeni değer ve eser üretimini desteklemek, bu sayede her iki alanın da zenginleşmesine ve gelişmesine katkı sunmak ve bu sürecin içine insanımızı katarak onların hayatında fark yaratmanın yanı sıra istekleri, tercihleri ve ilgileri ile AKM'nin ilerleyişinde rol almalarını sağlamak hedefleriyle yönetilmektedir. İlgili sözleşme kapsamında üstlendiği maddi yükümlülüklerin ötesinde, Türk Telekom'un AKM'de bu kurumsallığın muhafazası ve sürdürülmesi noktasında da etkili olacağını düşünüyorum. Daha öncesinde de iletişim teknolojileri ve altyapısı ile siber güvenlik alanında iş birliği içinde bulunduğumuz Türk Telekom ile yeni bir yol arkadaşlığına çıkıyor olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasının sonunda herkesi 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri'ne davet etti.

Programa başlamadan önce de basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Ersoy, Türk Telekom'un AKM'nin ana destekçisi olmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve sanatın böyle önemli kurumsal firmaların tarafından desteklenmesi, diğer kurumsal firmalara bu çalışmaların örnek olması, kültür ve sanatın Türkiye'de gelişmesi açısından hayati derecede önemi var. Bu sebepten dolayı ben aslında bu fırsatla Türk Telekom ailesine teşekkür etmek istiyorum. Hem çok güzel bir örnek oldular hem de Türkiye'de kültür sanatın gelişimine çok büyük bir katkıda bulunmuş oldular. İnşallah diğer firmalarımız da Türk Telekom'u izleyecek ve kültür sanatımız çok daha hızlı bir şekilde gelişecek düşünüyorum."

"Türk Telekom, ülkemizin sanatına ve milli kültürüne sahip çıkmayı temel sorumlukları arasında gördü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan da AKM'de ihtiyaç duyulabilecek tüm iletişim altyapısının en modern teknolojiyle donatıldığını belirterek, "Bu kapsamda Bakanlığımızın destekleriyle, Türk Telekom da başta fiber altyapısı olmak üzere, çağımızın iletişim teknolojisi 5G ile uyumlu bir şekilde bu altyapıyı tesis ederek, üzerine düşen görevi yerine getirmiş oldu." dedi.

Sayan, vatandaşların 5G'yi ilk kez AKM'de deneyimlediğini de söyleyerek, AKM'nin kültür ve sanatın aynı zamanda da teknolojinin kalbinin attığı bir yer olduğu yorumunu yaptı.

Türk Telekom olarak sadece bilgi iletişim teknolojilerinde değil, kültür, sanat ve eğitim alanlarında da hizmet ettiklerini dile getiren Sayan, şu bilgileri verdi:

"Fiber yatırımlara öncelik vererek, dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G'ye hazırlamak, interneti daha da arttırmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak üzere çalışmalarını yoğunlaştıran Türk Telekom, nesnelerin interneti, yapay zeka ve bilgi iletişim teknoloji alanlarında yaptığı yatırımlarda ulaşımdan imalata, otomotivden sağlığa, eğitimden enerjiye pek çok alanda verimliliği artıran projeleri hayata geçiriyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yanı sıra yerli ve milli ekonomik sistemi güçlendirecek iş birliklerine de imza atıyor. Türk Telekom, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktan dolayı gurur duyuyor. Türkiye'nin değişen dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sanat ve teknoloji arasındaki bağı da sürdürmeyi, ülkemizin sanatına ve milli kültürüne sahip çıkmayı temel sosyal sorumlukları arasında her zaman gördü. Türk Telekom olarak sorumluluk alanımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Genç girişimlere verdiğimiz desteği AKM çatısı altında açacağımız TT Ventures Girişimcilik Merkezi'nde sürdüreceğiz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise "Bu mekanın hissettirdikleri, hafızalarımızdaki yeri çok kıymetli ve her daim çok taze. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul'umuz gibi tarih boyunca adından hayranlıkla bahsedilen bir şehirde, sahip olduğumuz en değerli yapılardan biri. Yüksek teknoloji ile kültür sanat dünyamıza tekrar kazandırılan bu simge mekan, köklü sanat geçmişimizde olduğu gibi geleceğin sanat sahnesinde de başrolde olacak." dedi.

Kurum olarak AKM'nin 7 yıl boyunca ana destekçiliğini üstlendiklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"AKM'yi ve Beyoğlu Kültür Yolu'nu kapsayan yerli 5G altyapısını paydaşlarımızla birlikte geliştirerek şimdiden hazır hale getirdik. Ülkemizin teknolojik gelişimi için kilit nokta olan 5G altyapımız, ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz, tüm AKM ziyaretçilerine açık buluşma, dinlenme ve deneyim noktası olan Türk Telekom Lounge alanı, görme ve işitme engelli bireylerin ziyaretlerini kolaylaştıracağımız Sesli Adımlar uygulaması ve kahve tutkunları için yeni bir deneyim sunan robotcafe ile tüm sanatseverlere keyifli anlar yaşatmayı arzu ediyoruz. Yine, yapacağımız etkinlikler, atölye çalışmaları ve çeşitli marka ortaklıklarının yanı sıra sanatseverlere özel ayrıcalıklar da sunacağız. Ayrıca, girişimcileri sevindirecek bir haberimiz daha var. Genç girişimlere verdiğimiz desteği AKM çatısı altında açacağımız TT Ventures Girişimcilik Merkezi'nde de sürdüreceğiz. Burada girişimciler, ülkemize fayda sağlayacak teknolojiler üretirken, geliştirdikleri ürün ve servisleri AKM'ye gelen ziyaretçilere deneyimleme olanağına da sahip olacaklar."

Yaklaşık iki saat süren galada İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Cengiz Özkan, Dilek Türkan ve Mazhar Alanson sahne aldı.