AKM'nin dış cephe çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) dış cephe izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, AKM'nin dış cephe izolasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.