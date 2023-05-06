AKM'DEKİ OPERA SALONUNUN SAHNE TEKNOLOJİSİ TANITILDI

İSTANBUL'un simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) dev küresi Türk Telekom Opera Salonu'nun dünya standartlarındaki sahne teknolojisi basın toplantısıyla tanıtıldı. Tasarımcısı Waagner-Biro Austria Stage Systems'in Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Sonnleithner, sahnenin türünün tek örneği olduğunu ifade ederek, Sonsuz sayıda prodüksiyon seçeneği sunan bir sahneyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz dedi.

Yeni yüzüyle hizmete girdiği 29 Ekim 2021 tarihinden bu yana dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Akm'nin, küre şekliyle dikkat çeken Türk Telekom Opera Salonu, dünya standartlarındaki sahne teknolojisiyle öne çıkıyor. Çağdaş ve türünün tek örneği olarak nitelendirilen Türk Telekom Opera Salonu'nda kullanılan sahne teknolojileri, sahne tasarımına imza atan Avusturyalı Waagner-Biro Austria Stage Systems şirketinin Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Sonnleithner'in katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda basın mensuplarına tanıtıldı.

Sahnenin ilham verici olduğunu belirten Patrick Sonnleithner, Opera binasında inşa ettiğimiz döner sahne vagonu, türünün dünyadaki ilk örneği. 256 metrekare büyüklüğündeki boyutu ve 10 tonluk maksimum taşıma kapasitesiyle oldukça etkileyici. Serbest hareket eden bir tahrikli motor sistemine sahip olan sistem, 24 tek tahrik vagonu hareket ettirip döndürüyor. Bu kadar büyük bir vagona göre saniyede yaklaşık 1 metre gibi inanılmaz bir hızla dönebiliyor. Sahne donanımının bir diğer çarpıcı özelliği de çift katlı ana sahne asansörü. Dört asansör hem birlikte hem de ayrı ayrı hareket edebiliyor. Toplam ağırlıkları 200 ton ve 80 tondan fazla yük taşıyabiliyorlar. Bu da, 4 adet A320 uçağının kalkış ağırlığına eşit bir rakam. Asansörler sahnenin yaklaşık 5 metre üzerine kadar çıkabiliyor ki; bu da tek katlı bir binanın yüksekliğine tekabül ediyor. Üzerlerindeki yana yatırma platformları tek tek kademeli olarak ya da birlikte yana yatarak sahnede büyük bir eğim oluşturabiliyor. Ortaya sonsuz sayıda prodüksiyon seçeneği sunan bir sahneyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Yetişmesi imkansız olarak görülen bir takvime bağlı kalıp ulaştığımız bu başarı, AKM projesinde yer alan herkesin olağanüstü desteği ve iş birliği sayesinde mümkün oldu diye konuştu.

Konuşmanın ardından davetlilere, 2 bin 40 seyirci kapasiteli Türk Telekom Opera Salonu'nun sahip olduğu sahne teknolojiyle hazırlanan kısa bir gösteri izlettirildi.