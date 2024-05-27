Üye Girişi
Haberler

AKM'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Mutfak ve Diplomasi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül ve gastronomi dünyasından isimler katıldı.

Açılışta konuşan Alpaslan, son 4 yıldır her mayıs ayının son haftasında "Türk Mutfağı Haftası"nı kutladıklarını belirterek, "Hem Türkiye'de hem yurt dışı temsilciliklerimizde, övündüğümüz ve gurur duyduğumuz gastronomi zenginliklerimizi mutfağımız aracılığıyla dünyaya en iyi şekilde anlatarak turizmimizi üst noktalara çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik bir sektör ilan ettiğine dikkati çeken Alpaslan, "Cumhurbaşkanı'mızdan aldığımız güç ve destekle, turizmde attığımız ciddi adımlarla pandemide en az daralan ve pandemi sonrasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldik. Geçen sene 54 milyar dolar olan turizm gelirimizi bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaştıracağız. Bu da ekonomimiz, istihdamımız ve cari açığımızın kapatılması açısından önemli." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir"

Turizm gelirini daha artırmayı hedeflediklerini kaydeden Alpaslan, "Hedefimiz, 2028'e doğru turizm gelirini 100 milyar dolara yükseltmektir. İnşallah, potansiyelimizi harekete geçirerek bu hedefe yükseleceğiz." temennisinde bulundu.

Alpaslan, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleriyle dünya markalarının Türkiye'ye gelmesi ve Türk ürünlerinin dünyada tanıtılmasına yönelik hedeflerine de adım adım ilerlediklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Gül ise Türkiye'de turizmin son yıllarda önemli mesafeler katettiğinin altını çizerek, "Sektör işini iyi yaptığı müddetçe turizm yükselecektir. Türkiye'nin her tarafında dünyaya sunulacak cazibeli ürünlerimiz var. Fakat ürünlerimizin tanıtımı konusunda bazı eksiklikler var. Örneğin Anadolu'nun birçok yerinde coğrafi tescilli ürünler var. İstanbul'da belki binlerce gastronomi ürünü bulunuyor. Fakat İstanbul'a ait hiçbir ürünümüz maalesef tescilli değil. Bu açığımızı kapatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'un, Türk mutfağının en güçlü olduğu şehirleri arasında yer aldığını söyleyen Gül, İstanbul'daki yerel lokanta ve restoranların şubelerini yurt içi ve dışında genişleterek, Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlaması çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın moderatörlüğünde Ali Murat Vural, Arif Bilgin ve Mary Işın'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Mutfak ve Diplomasi" paneli gerçekleştirildi.

Etkinlik, İstanbul Devlet Türk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müzik dinletisi ve Ege mutfağından lezzetlerin sunulduğu kokteyl ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

AKM Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

Yalan uyarlama mı, yaşanmış hikaye mi (Kanal D)? #128250 Yalan canlı izle! 28 Mayıs Kanal D Yalan 1. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Mayıs Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! 28 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Indiana Pacers Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Mayıs Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti! #128250 Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi, köşk nerede? Hangi il ve ilçede çekildi? Şaban Oğlu Şaban film çekimleri nerede yapıldı, ev neresi? #128250 Kuş gribi hayvandan insana geçer mi? Kuş gribi etten bulaşır mı? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm canlı yayın izleme linki #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680
Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title