AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor
Atatürk Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Çocuk Sanat Festivali, çocuklar için konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu bir program sunacak.
Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Sanat Festivali düzenleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımına göre, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu, bayrama özel konserle sahne alacak.
Devlet Halk Dansları Topluluğu ise "Zamanın Kahramanları" gösterisiyle minik izleyicilerle buluşacak.
Festivalde ayrıca sanat atölyeleri, tiyatro oyunları, eğlenceli sahne şovları ve kültür sokağında düzenlenecek çeşitli etkinlikler yer alacak.
Çocuklara yönelik hazırlanan festival, 5 gün boyunca AKM'de bayram coşkusunu yaşatacak.