İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı: Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım

İstanbul'daki depremlerle ilgili kritik uyarı: Yeri anlamlı
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir

AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor

AKM'de Çocuk Sanat Festivali Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Çocuk Sanat Festivali, çocuklar için konserler, gösteriler ve atölyelerle dolu bir program sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Sanat Festivali düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımına göre, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Beşiktaş Çocuk Korosu, bayrama özel konserle sahne alacak.

Devlet Halk Dansları Topluluğu ise "Zamanın Kahramanları" gösterisiyle minik izleyicilerle buluşacak.

Festivalde ayrıca sanat atölyeleri, tiyatro oyunları, eğlenceli sahne şovları ve kültür sokağında düzenlenecek çeşitli etkinlikler yer alacak.

Çocuklara yönelik hazırlanan festival, 5 gün boyunca AKM'de bayram coşkusunu yaşatacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.