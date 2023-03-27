AKM'de 'Aşık Veysel'i Anma Konseri' gerçekleşecek

Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılı dolayısıyla "Aşık Veysel'i Anma Konseri"yle yad edilecek.

Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılı dolayısıyla "Aşık Veysel'i Anma Konseri"yle yad edilecek.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği konser, 29 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Konserde, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu ile Sivas ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları aynı sahneyi paylaşacak.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen sanatçı, aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olarak tanınıyor.