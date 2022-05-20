AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Pia Düzgit yönetti. Başkemancı ise Seda Subaşı Yalçın oldu. Konserin genç solistleri Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata ilk kez orkestra eşliğinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşadılar. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Figaro'nun Düğünü', 'Don Giovanni', 'Così Fan Tutte', Gaetano Donizetti'nin 'Don Pasquale' Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata', Charles Gounod'un 'Romeo ve Jülyet' Jacques Offenbach'ın 'Hoffmann'ın masalları' ve Giacomo Puccini'nin 'La Bohème' operalarından aryalar Mozart'ın Korno ve Klarnet Konçertoları, Jules Massenet'in 'Méditation' adlı parçası solo olarak konserde seslendirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, AKM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title