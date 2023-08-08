Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe verdi

KÜÇÜKÇEKMECE'de akli dengesi yerinde olmayan ve yalnız yaşayan bir kişi, iddiaya göre ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyince evini ateşe verdi. 5 katlı binanın çatı katında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evini yakan Şenol B. polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de akli dengesi yerinde olmayan ve yalnız yaşayan bir kişi, iddiaya göre ağabeyinin kendisine aldığı telefonu beğenmeyince evini ateşe verdi. 5 katlı binanın çatı katında başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evini yakan Şenol B. polis merkezine götürüldü.

Yangın saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre çatı katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki Şenol B. ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlenip evi ateşe verdi. Ahşap bölümde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise, binadan düşen parçalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangını çıkardığı öğrenilen Şenol B. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"KAÇ GÜNDÜR SÖYLÜYORDU 'YAKACAĞIM' DİYE"

Binanın 4. katında oturan Safiye Kara, Şenol B.'nin uzun süredir yangın çıkaracağını söylediğini ifade ederek, "Bu deliye abisi tuşlu telefon aldı diye evi yaktı. Kaç gündür söylüyordu bana 'Yakacağım' diye. Kaç kere polis çağırdım geldiler açmıyor kapısını. Benim üst komşum. Elinden almışlar dokunmatik telefonu. Şimdi de tuşlu telefon aldılar diye herkese küfür ediyor. 10 senedir çekiyorum ben bunu. Herkese küfür ediyor. Akli dengesi yok, yüzde 80 raporu varmış. Eşi yok tek başına yaşıyor. Evi zaten çöp ev gibi. Dün yemek götürdüm ona, o kadar koku vardı ki. Oğlum bak 'Bana zarar veriyorsun ben migrn hastasıyım' dedim. 'Özür dilerim, yakacağım' diyor başka birşey demiyor. Yaktı en sonunda. Şimdi özür diliyor yaktım diye" dedi.

"BAHÇEDE OTURUYORDUM YANIK KOKUSU GELDİ" Sokak sakinlerinden olan Ramazan Çeşmeci de, "Bahçede oturuyordum yanık kokusu geldi. Saat 08.00 civarında. Ben de dedim herhalde birisi temizlik yaptı eski gazeteleri yaktı. Sonra pat pat diye ses gelmeye başladı. Çıktım baktım çatı alev aldı. Alev büyüyünce çatıdaki kaplama malzemeleri de uçuşmaya başladı. Birkaç arkadaş itfaiyeyi aradı.Çatıda yaşayan vardı ama o anda içinde değildi herhalde. " diye konuştu. Yangın çıkan bina ve itfaiyenin müdahale anları havadan da görüntülendi.