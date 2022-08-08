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Akkuzulu Mahallesi doğal gaza kavuşacak

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Akkuzulu Mahallesi doğal gaza kavuşacak

Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde, doğal gaz çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde, doğal gaz çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törende yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 21 yıldır verdiği tüm sözleri yerine getirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Demirbaş, "Bugün de o verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin rahatlığı ve huzuru içindeyiz. Mahallemiz yaklaşık 3 bin nüfusuyla, çalışan, üreten ve kendi emeğiyle geçimini sürdürmenin gayreti içindedir. Doğal gazımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkentgaz Yatırımlar Müdürü Faruk Coşkun da, "Başkanımızın da desteğiyle inşallah Çubuk'ta yaklaşık 70-75 kilometreye kadar doğal gaz hattı döşeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve okunan dualarla ekipler iş makinesiyle ilk kazmayı vurdu.

Programın ardından Belediye Başkanı Demirbaş, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nagihan Akbaba, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve beraberindekiler hac ibadetini yerine getirip kutsal topraklardan dönen şehit Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı'yı evinde ziyaret ettiler.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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