Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatında 7 Bin Türk Çalışanın Şantiyeye Girişini Yasaklayan Yazı

Rus Rosatom şirketi tarafından yönetilen Akkuyu Nükleer AŞ’de, tecrübeli ve uzman Türk çalışanların işlerine son verilip yerine yabancı uyruklu kaçak işçilerin getirildiği iddia edildi. IC İçtaş’ın yerini alan Rus şirketi TSM Enerji’nin, nükleer santral inşasında tecrübe kazanmış 7 bin Türk işçinin kartlarının iptal edilmesi için Akkuyu Nükleer AŞ’ye yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Rus Rosatom şirketi tarafından yönetilen Akkuyu Nükleer AŞ'de, tecrübeli ve uzman Türk çalışanların işlerine son verilip yerine yabancı uyruklu kaçak işçilerin getirildiği iddia edildi. IC İçtaş'ın yerini alan Rus şirketi TSM Enerji'nin, nükleer santral inşasında tecrübe kazanmış 7 bin Türk işçinin kartlarının iptal edilmesi için Akkuyu Nükleer AŞ'ye yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin satın alma, mühendislik ve inşaat işleri için IC İçtaş'ın yüzde 50 ortak olduğu konsorsiyumun sözleşmesi 26 Temmuz'da feshedilmişti. Rus Rosatom yönetimindeki Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan bu feshin, 2023'te bazı reaktörlerinin devreye alınması planlanan tesisin tesliminde gecikmeye ve işleyişte kaosa yol açtığı öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olması beklenen Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı yeni iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

TSM ENERJİ, 7 BİN TÜRK İŞÇİNİN KARTLARININ İPTAL EDİLMESİ İÇİN AKKUYU NÜKLEER AŞ'YE YAZI GÖNDERDİ

Türk ana yüklenici IC İçtaş'ın devre dışı bırakılması girişiminin ardından yeni sözleşme imzalanan Rus şirketi TSM Enerji'nin, nükleer santral inşasında tecrübe kazanmış 7 bin Türk işçinin kartlarının iptal edilmesi ve şantiyeye alınmaması için Akkuyu Nükleer AŞ'ye 30 Ağustos'ta bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. TSM Enerji Genel Direktörü E. Lisunov'un, Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO'su A. Zoteeva'ya gönderdiği yazıda işçilerin isimlerinin tek tek yazıldığı bir listenin de yazının ekinde olduğu belirtildi.

Türk çalışanların işten çıkarılmasından kaynaklanan boşluğun, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kaçak işçilerle doldurulmaya çalışıldığı; iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği için iş güvenliğinde risk yaratacak şekilde işbaşı yapıldığı iddia edildi.

Nükleer santral inşaatında çalışmak üzere eğitim almış personelin proje sahasına girişinin engellenmesi ile birlikte standart dışı üretim yapılmaya başlandığı da dile getirilen iddialar arasında. Sözleşme feshinin ardından nitelikli personelin işten uzaklaştırıldığı, iş hacminin yüzde 90 gerilediği, yerine getirilen işlerin de kalite standartlarının dışında olduğu öne sürülüyor.

Santral inşaatında Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yapılacak denetimler sonucunda, bu süreçte standart dışı yapılan tüm üretimlerin yıktırılarak yeniden yaptırılmasının söz konusu olabileceği de ifade ediliyor.

ŞİRKET, 3 RUS ŞİRKET TARAFINDAN EKİM 2019'DA KURULDU

Türk ve Rus iki şirketin Mersin'de kurduğu Titan2 - IC İçtaş şirketi ile sözleşmesini fesheden Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yeni sözleşme imzaladığı TSM Enerji şirketinin üç Rus şirket tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, TSM Enerji; Rusya merkezli Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90, Konsern Titan-2, Sosnovoborelektromontaj anonim şirketleri tarafından Ekim 2019'da Mersin'de kuruldu.

Ticaret sicili kayıtlarına göre, TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM); Ekim 2019'da Mersin'de kuruldu. Kayıtlara göre, 100 bin TL sermaye ile kurulan TSM Enerji'nin ortakları ise Montajno-Stroitelnoye Upravlaniye No 90 Anonim Şirketi, Konsern Titan-2 Anonim Şirketi, Sosnovoborelektromontaj Anonim Şirketi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde sözleşmenin feshedildiği Titan2 – IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi de IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Joint Stock Company Concern Titan-2 ortaklığında, yine Mersin'de kurulmuştu.