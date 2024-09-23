Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Dış Koruma Kabukları Kuruldu

RUS ve Türk uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 1'inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun kubbesinin kurulumu tamamlandı.

Akkuyu'dan yapılan açıklamaya göre, ağırlığı 147,6 ton, çapı 34,7 metre olan ve dış koruma kabuğunun son parçasını teşkil eden bu metal yapının montaj işlemleri 6 saat sürdü. Gerçekleştirilen kurulum çalışmalarında 30 Akkuyu NGS uzmanı yer aldı. Dış koruma kabuğu, nükleer santralin gelişmiş ve çok katmanlı güvenlik sisteminin fiziksel parçalarından birini oluşturuyor. Akkuyu NGS uzmanları, kubbenin yerleştirilmesinden önce 1'inci Ünitenin kubbesinin dış koruma kabuğunun metal çerçevesini oluşturdu. Daha sonra alttaki katman ve kubbe kaynak yapılarak birleştirildi. Kubbe kısmının toplam ağırlığı yaklaşık 500 tonu buluyor. Beton döküldükten sonra ise duvarların kalınlığı 1,5 metre olacak. Betonarme dış koruma kabuğu 9 büyüklüğüne kadar depremlere, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalara, tsunamilere ve 10 metre yüksekliğe kadar olan şok dalgalarına dayanacak şekilde tasarlandı.

'SÖZ KONUSU YAPI, REAKTÖR BİNASININ GÜVENİLİRLİĞİNİ VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK'

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh montaj işleminin tamamlanmasıyla ilgili, "Dış koruma kabuğunun kubbesi, tasarlanan konuma yerleştirildi. Söz konusu yapı, reaktör binasının güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayacak. Yapının dayanıklı çelik konstrüksiyonu, kabuğun çeşitli dış etkilere ve bunların kombinasyonlarına dayanabilmesini mümkün kılıyor. Bir sonraki aşama, dış koruma kabuğunun çelik yapısının yüksek mukavemetli beton harcı ile betonlanması olacak. Bu, ısı giderme sistemi ekipmanının kurulumuna devam etmemizi sağlayacak" dedi.